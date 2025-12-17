El grupo cerámico de Keraben hace balance: las buenas ventas en España les hará ganar rentabilidad

Las guerras comerciales y la inestabilidad en algunos mercados fundamentales han afectado al sector cerámico de Castellón en 2025. Una situación que se ha compensado gracias a la buena marcha de las ventas en España, una apreciación que ahora confirma la multinacional británica Victoria PLC, dueña de las marcas españolas Keraben o Saloni.

"El mercado doméstico español se ha mostrado especialmente sólido y muestra un crecimiento que se refleja en nuestra cartera de pedidos a futuro", señala el informe de resultados del grupo correspondiente al último semestre. Con ello, se espera una remontada de la rentabilidad y de los resultados económicos, que en los últimos tiempos se han visto afectados.

Nueva planta productiva

Además de la mejora en las ventas, Victoria PLC vuelve a mostrar sus expectativas ante la nueva planta productiva V4, con la que espera un ahorro de costes de 15 millones de euros anuales. "La línea se puso en marcha según lo previsto en noviembre y ya está en producción. Esta inversión estratégica de 30 millones de euros crea una planta altamente automatizada con un coste de producción significativamente inferior al de nuestras líneas actuales (y al de muchos competidores) y se espera que genere un ebitda anualizado de aproximadamente 15 millones de euros a plena capacidad".

Con esta medida, "en combinación con nuestro enfoque en el control de costes y la optimización de la cartera", el grupo confía en "mejorar significativamente la rentabilidad a medio plazo del negocio de cerámica española".

Evolución de los resultados

En cuanto a los resultados, el negocio cerámico de Victoria en la Unión Europea y el Reino Unido cerró el semestre (de finales de marzo a finales de septiembre) con ventas de 153,37 millones de euros, lo que supone un descenso del 11% respecto al mismo periodo de 2024. Un retroceso que se explica porque determinados mercados, "en particular Francia y Alemania, se mantienen débiles", lo que afecta a los volúmenes de cerámica, aunque estos efectos "se han visto parcialmente compensados por el crecimiento de los volúmenes en España y Portugal".

En cuanto a Estados Unidos, la división de este país "se ha visto afectada por la debilidad del gasto discrecional del consumidor y el retraso en la actividad de construcción tras el cierre del gobierno estadounidense".

Estrategia de valor añadido

Pese a ello, desde el grupo inciden en que el descenso de ventas se debe a "la estrategia de reducción de ingresos del grupo, donde las ventas de bajo margen se redujeron de manera proactiva", con el objetivo de reforzar su posicionamiento en productos de alto valor añadido.

Por último, el informe realiza una mención específica a Francia, que es "un mercado importante para nuestros negocios en España e Italia, y en conjunto nuestro mayor mercado fuera de España e Italia". El grupo señala que el rendimiento del primer semestre y las perspectivas a corto plazo se han visto condicionados por "la continua incertidumbre política que afecta a la confianza del consumidor". No obstante, subrayan que "existe un importante potencial de recuperación a medio plazo".