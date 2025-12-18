La cogeneración cerámica acude a los tribunales ante un nuevo agravio del Gobierno

La cogeneración eléctrica, un método empleado desde hace décadas para generar energía a partir del calor residual de procesos industriales como la fabricación de cerámica, no deja de acumular frentes abiertos ante el Gobierno. Hace unas semanas, el sector denunció el impacto que supondrá el recorte de las retribuciones a las empresas que disponen de esta tecnología. Un hachazo que la patronal cerámica Ascer cifró en 30 millones de euros anuales, una cantidad que mermará la competitividad del sector.

Ahora, la asociación que agrupa a cogeneradores de toda España, Acogen, anunció la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo. El director general de esta entidad, Javier Rodríguez, explica que recurren a esta vía ante la falta de respuesta del Gobierno a sus reivindicaciones.

Conflicto con la normativa energética

El origen de este procedimiento está vinculado a un Real Decreto reciente, que supone "un agravio respecto a otras formas de generación eléctrica". Esto se debe a que la normativa "da prioridad a las renovables, como la eólica y la solar" a la hora de verter electricidad a la red. El problema surge cuando "hay más producción que consumo, por lo que las fábricas se ven obligadas a parar de forma cada vez más frecuente".

Estos parones forzosos implican una merma directa en la producción industrial, y además se comunican con muy escasa antelación. "Apenas un día o unas horas", señala Rodríguez, lo que hace imposible realizar previsiones operativas por parte de las empresas afectadas.

Recurso al Tribunal Supremo

Para el director general de Acogen, esta medida del Gobierno "no tiene sentido y no es legal, porque desde hace años no se adecúa a la normativa europea". En su opinión, la cogeneración debería operar en igualdad de condiciones respecto a las energías renovables.

"Esta preferencia se estableció para incentivar el desarrollo de estas energías hace unos años, pero desde entonces se ha producido un avance considerable", por lo que Javier Rodríguez reclama un cambio de postura por parte del Ejecutivo. "Antes acudimos a las alegaciones del Ministerio para la Transición Ecológica, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y al Consejo de Estado; al no encontrar soluciones, hemos recurrido al trámite correspondiente, que es el Tribunal Supremo", expresó.

Otras reivindicaciones pendientes

Más allá de este conflicto normativo, la cogeneración arrastra otras demandas sin resolver. Por un lado, se mantiene el recorte de retribuciones, pero también preocupa la demora de cuatro años en la apertura de la subasta de 1.200 megavatios por parte del Gobierno. Una espera que impide la renovación de plantas cogeneradoras en numerosas industrias españolas, entre ellas las cerámicas.

Además, el sector reclama la ampliación de la vida útil de estas instalaciones, ya que al cumplir 25 años dejan de percibir retribución, a pesar de seguir siendo tecnológicamente eficientes y estratégicas para la industria.