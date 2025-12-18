La industria cerámica hace números: el mercado nacional salva un 2025 marcado por Trump

El 2025 pasará a la historia para el sector cerámico de Castellón como un año plano. No ha habido grandes altibajos en las principales magnitudes económicas, a pesar de la incertidumbre generada por los aranceles impulsados por Donald Trump. Una circunstancia especialmente relevante para el sector, ya que Estados Unidos es el principal cliente internacional del Tile of Spain.

El presidente de la patronal Ascer, Ismael García Peris, señaló sobre el ejercicio a punto de finalizar que será "un año estable, aunque con altibajos". La estimación al cierre del ejercicio apunta a que la producción acabará igualando los 399 millones de metros cuadrados de 2024 o con una mejora de hasta el 3%.

Evolución de producción y ventas

Las exportaciones experimentarán un descenso de hasta el 3% o bien igualarán los datos del año anterior, mientras que las ventas en el mercado doméstico "han ido mejor, con una mejora del 3% al 5%", apuntó García Peris. Gracias a este comportamiento del mercado nacional, el sector logrará salvar el ejercicio, con una facturación muy similar a la de la anterior anualidad, situada en torno a los 4.800 millones de euros, lo que supone una horquilla de entre el -1% y el 1%.

Para el presidente de los azulejeros, "acabamos con la sensación de que va a ser un año digno", pese a los efectos derivados de la guerra comercial y del contexto internacional adverso.

Impacto de los aranceles de Estados Unidos

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el comercio global ha estado marcado por el anuncio de nuevos aranceles. Tras varios episodios de anuncios, suspensiones y negociaciones, el gravamen general para los productos de la Unión Europea quedó fijado en el 15% actual.

Respecto al impacto sobre las ventas al mercado estadounidense, el presidente de Ascer explicó que las empresas "ya tienen asumido" este escenario, por lo que "no tenemos la inquietud sobre lo que va a pasar". Además, recordó que "países como India tienen el 50%, que sumado a lo que ya tenían, roza el 60%", lo que reduce su competitividad frente al producto europeo.

El papel de Coverings y el mercado norteamericano

Uno de los principales indicadores del ritmo de ventas del azulejo español en Estados Unidos es la feria Coverings. "Ya estamos trabajando en ella y no hemos notado una bajada de expositores", afirmó García Peris, un dato que refuerza la estabilidad del mercado.

En cuanto a la evolución del mercado norteamericano durante 2025, el presidente de la patronal detalló que en el primer semestre se registró un aumento de las ventas, impulsado por la necesidad de acopio de material ante la incertidumbre arancelaria. "En verano vino una parada y nos está costando recuperar esto", añadió.

Con todo, las previsiones apuntan a que los datos globales del ejercicio volverán a ser positivos, y que Estados Unidos repetirá como el principal mercado internacional de la cerámica de Castellón.