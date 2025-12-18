Sindicatos y patronal dan el visto bueno al nuevo convenio de la cerámica

Vía libre al nuevo convenio de la cerámica. El 9 de diciembre, la patronal Ascer y los sindicatos UGT y CCOO firmaron un preacuerdo que establece una mejora salarial del 3% para 2026, otro 3% en 2027 y un 2% en 2028. Además, se atendió una de las reivindicaciones históricas de los representantes de los trabajadores, como es la reducción de la jornada anual. De este modo, en 2026 se pasa de 1.768 a 1.760 horas, mientras que en 2028 se reducirá en ocho horas más, hasta las 1.752.

El preacuerdo estaba pendiente de la ratificación de las partes, y ha sido este 18 de diciembre cuando se ha dado el visto bueno definitivo. Las asambleas de delegados sindicales de UGT y CCOO aprobaron por mayoría la ratificación de este acuerdo.

Ratificación sindical del acuerdo

El responsable de FICA-UGT en Castellón, Javier Ferreres, destacó que se votó sí "por una amplia mayoría, con una alta participación de nuestros representantes en las empresas azulejeras". Por parte de CCOO, el líder del segmento de Hábitat, Jordi Riera, también habló de "una mayoría", tras un debate amplio en el que se "expuso de manera detallada el contenido del preacuerdo, fruto de meses de negociación, que supone avances relevantes para las personas trabajadoras del sector".

Asamblea de CCOO para ratificar el convenio. / Mediterráneo

Por parte de la patronal cerámica Ascer, esta ratificación se produjo en una reunión de la junta rectora celebrada el viernes pasado. De este modo, ya solo queda pendiente pactar la fecha del acto formal de la firma del convenio, que todavía no está fijada, aunque fuentes de la patronal indican que podría celebrarse después de los días centrales de la Navidad.

Aplicación del nuevo convenio

La firma del convenio no obliga a una actualización inmediata y automática de las condiciones laborales, aunque es habitual que una parte importante de las empresas del sector aplique los cambios una vez se produce la firma.

La entrada en vigor definitiva llegará tras la remisión del contenido del acuerdo a la autoridad laboral competente, para su revisión y aceptación. Una vez publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana —el convenio afecta mayoritariamente a Castellón, aunque tiene alcance autonómico—, se abrirá un plazo de dos meses para que las empresas que todavía no lo hayan hecho apliquen las nuevas condiciones.