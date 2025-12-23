Equipe Cerámicas destina 10 millones a inversiones en 2025 y estrena un avanzado almacén logístico

La empresa Equipe Cerámicas ha destinado en 2025 un total de 10 millones de euros en inversiones, con el objetivo de mejorar sus procesos productivos y ganar eficiencia. Dentro de este esfuerzo inversor destaca la puesta en funcionamiento de un nuevo almacén logístico, que permitirá ganar agilidad en la gestión de pedidos y mejorar el servicio a los clientes.

La firma ha concebido este espacio como un almacén logístico inteligente, dotado de estanterías Mecalux, carretillas trilaterales y sistemas digitales avanzados, que “optimizan los procesos internos, mejoran la seguridad y favorecen una gestión más eficiente de la mercancía”, detallan desde Equipe Cerámicas.

Además de este nuevo almacén, la partida de inversiones ha incluido la mejora de otras instalaciones y la modernización de las operaciones. Una apuesta que la compañía confía en amortizar a corto plazo, gracias a la contribución directa de estas actuaciones al crecimiento del negocio.

Resultados

La entrada en funcionamiento del nuevo almacén coincide con el cierre de un ejercicio muy positivo para la empresa. Equipe Cerámicas finaliza 2025 cumpliendo los objetivos marcados, con un crecimiento del 10% respecto al año anterior, una facturación que alcanza los 100 millones de euros y una plantilla que supera los 400 trabajadores, según indican desde la compañía.

Al mismo tiempo, subrayan que estas inversiones no solo refuerzan la competitividad, sino que también contribuyen a la estabilidad del empleo y al desarrollo económico de la zona.

La azulejera, especializada en la fabricación de piezas de pequeño formato, afronta el nuevo ejercicio con nuevos retos, manteniendo su compromiso con la calidad, la innovación y la sostenibilidad. Uno de ellos es la puesta en marcha de un nuevo horno eléctrico para la elaboración de sus productos.

En 2024, la firma alcanzó un hito relevante, con la entrada en funcionamiento de uno de los hornos cerámicos eléctricos más grandes del mundo. Esta instalación, ubicada en las dependencias de Onda, fue posible gracias a la colaboración público-privada, así como al trabajo de investigación desarrollado por el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) y la empresa Systemfoc.

En la pasada edición de la feria Cersaie, el CEO de Equipe Cerámicas, Rogelio Vila Rodríguez, mostró su satisfacción con los resultados de este horno, lo que ha llevado a la compañía a apostar por esta tecnología en la renovación de sus instalaciones. En su planta de Figueroles, la empresa procederá a la sustitución de un horno por uno eléctrico de mayor capacidad, que duplicará el volumen del actualmente operativo en Onda, con una producción de 3.500 metros cuadrados diarios y una inversión de cuatro millones de euros.