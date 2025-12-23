Historia de la cerámica de Castellón: Macer aporta piezas históricas al Museo Manolo Safont de Onda

Macer es una compañía histórica del clúster cerámico de Castellón. Con más de medio siglo de trayectoria, como fue reconocida en los premios Empresa del Año de Mediterráneo en 2023, la firma ha estado siempre al lado de las empresas fabricantes, aportando transformaciones y mejoras tecnológicas al sector.

Un recorrido que se ha materializado a lo largo del tiempo en publicaciones especializadas, congresos y patentes, y cuyo legado se amplía ahora con una aportación de valor patrimonial. Macer ha cedido al Museo Manolo Safont de Onda una colección de 34 plantillas históricas, piezas fundamentales en la fabricación de relieves cerámicos y esenciales para comprender la evolución tecnológica del molde cerámico en las últimas décadas.

Valor histórico y tecnológico

Las plantillas son réplicas exactas de la baldosa que se desea reproducir. A partir de ellas se genera un negativo, el punzón, que es el elemento que prensa la pieza cerámica y transmite el relieve del diseño.

Detalle de unas de las piezas cedidas por Macer. / Mediterráneo

Dado que los punzones sufren un elevado desgaste, las plantillas debían fabricarse con materiales especialmente resistentes, con el fin de garantizar la conservación del diseño y permitir su reproducción tantas veces como fuera necesario. Por este motivo, su evolución técnica refleja también la evolución de la cerámica, ya que los modelos han ido adaptándose a la fabricación de piezas cada vez más resistentes y complejas.

Las plantillas cedidas por Macer documentan procesos de trabajo casi artesanales, avances tecnológicos determinantes y la estética de toda una época. Con esta iniciativa, la empresa refuerza su compromiso con la preservación del patrimonio industrial y con la memoria histórica del sector cerámico.

Con esta cesión, Macer reafirma su compromiso con la preservación del patrimonio cultural e industrial, pero también con la transferencia del conocimiento. Una forma de compartir nuestra historia, nuestra técnica y nuestra evolución con el sector y con las generaciones futuras, enriqueciendo el fondo del Museo del Taulell Manolo Safont y fortaleciendo la memoria colectiva de la industria cerámica.