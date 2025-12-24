Porcelanosa celebra la Navidad en Nueva York con The Materialist Gift

Porcelanosa celebra de nuevo el inicio de la Navidad en Nueva York con una acción que se ha convertido ya en una tradición en Madison Square Park, junto a su flagship store de la Quinta Avenida, que este año celebra su décimo aniversario. Esta edición, el icónico regalo ha dado paso a un típico village donde sumergirse en el espíritu festivo propio de estas fechas. En él, los productos y las experiencias invitan a compartir la llegada de la Navidad.

El espacio propone una pausa para compartir momentos significativos, resguardarse del frío y apreciar el diseño del escenario creado por Porcelanosa, a pocos metros de su icónica tienda de Manhattan.

El tradicional regalo gigante ha crecido este año hasta convertirse en un Christmas Village construido íntegramente con materiales Porcelanosa. La arquitectura exterior —que incorpora al regalo gigante un quiosco de chocolate caliente, una pequeña pérgola y hasta una casita para mascotas— está realizada en el compacto mineral Krion, mostrando su resistencia y versatilidad para espacios exteriores.

En el interior del regalo gigante, un cálido ambiente contrasta con el frío exterior gracias al pavimento PAR-KER Cambridge London con un diseño clásico, los revestimientos de efecto madera Deco London, ambos de Porcelanosa, el papel pintado Skins Empyreal Dots Green y la chimenea revestida con Pigments Forest de L’Antic Colonial.

El mobiliario está configurado con piezas de la colección Living de Gamadecor y mesas en XTONE Invisible White y Emerald Green, dos productos que actúan como hilo conductor de toda la experiencia, inspirando los marshmallows para el chocolate y presentes en los posavasos que reciben los visitantes como regalo.

La experiencia comienza con una cuidada bienvenida que envuelve a los visitantes desde el primer momento. La música navideña, con jingles interpretados en directo, marca el ritmo del recorrido y crea una atmósfera cercana y festiva.

En este entorno, los visitantes pueden saborear un auténtico chocolate caliente al estilo español, ofrecido en colaboración con Chocolates Valor, una marca con la que Porcelanosa comparte origen, tradición y una misma atención al detalle. A esta alianza se suma la colaboración con la firma de moda española Silbon, creadora de la nueva línea de uniformes de las filiales internacionales de Porcelanosa, que también se ha encargado de la vestimenta del personal de atención en el Christmas Village.

El trazado invita a adentrarse en el interior del regalo para descubrir de cerca los materiales que lo configuran, apreciar sus texturas y colores y disfrutar de la atmósfera cálida del espacio. La visita se completa con pequeños rituales navideños, como colgar los deseos en el abeto, dando forma a un cierre de la experiencia íntimo y emocional.

Una iniciativa creativa en torno al material

Como extensión de esta acción navideña, Porcelanosa ha desarrollado los talleres Porcelanosa Christmas Booknook, una experiencia más íntima y original que ha trasladado el espíritu del regalo gigante al interior del showroom Porcelanosa en la Quinta Avenida. El Booknook —una pequeña escena decorativa pensada para colocarse entre libros— se convirtió así en una reinterpretación a escala del icono navideño de Porcelanosa.

A través de varios workshops, un grupo selecto de prensa especializada y profesionales ha podido realizar su propia versión del regalo, configurando cada pieza de forma personalizada mediante la elección de productos del Grupo Porcelanosa. Una propuesta que invitaba a explorar texturas, colores y superficies, y que refuerza el concepto The Materialist Gift, donde el material se convierte en el verdadero protagonista.