Llorca valora las ayudas al azulejo aunque advierte: "Insuficiente para atenuar el hachazo energético al sector"

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha valorado que la Unión Europea haya incluido "por fin" al sector azulejero en el sistema de compensación de costes indirectos de CO2 a partir de 2026, pero ha advertido de que esta decisión es "insuficiente" para atenuar "el hachazo energético" al sector.

El jefe del Consell reclamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la implicación del Ejecutivo para conseguir esta medida durante la reunión mantenida por ambos en Moncloa el pasado 17 de diciembre y ahora exige al grupo de gobierno "que dote con suficientes fondos estas ayudas del sistema de compensación" para que "el mayor número de empresas electrointensivas del sector puedan optar a ellas con mayores cuantías".

No obstante, Pérez Llorca ha remarcado, en un comunicado, que esta fue solo una de las demandas que realizó a Sánchez en relación al sector cerámico --incluidas en el documento de 100 medidas para la Comunitat Valenciana--. "Pero la reclamación fundamental es el respaldo a la cerámica española para evitar las pérdidas a las que se va a ver abocado el azulejo por el nuevo régimen de derechos de emisión, que es la principal reivindicación y la gran amenaza para el clúster", ha subrayado.

En este sentido, el president ha indicado que "el verdadero problema sigue siendo el Régimen de Comercio de derechos de emisión de la Unión Europea", por lo que ha vuelto a exigir al Gobierno de España que "defienda los intereses de nuestra industria cerámica y pelee por dejarlo en suspenso".

También ha reiterado su petición de que no se apliquen los recortes previstos en las retribuciones de la cogeneración, lo que supondrá "pérdidas millonarias en un sector muy tocado por la sobrerregulación europea".

Para el jefe del Consell, hay que "seguir apoyando a un sector fuertemente castigado por las circunstancias actuales y que necesita de medidas que aseguren su continuidad", lo que incluye "un marco legal y energético justo y realista", así como "proteger al azulejo de la Comunitat Valenciana frente a competidores externos a los que no se les exige las mismas condiciones que a las industrias comunitarias".