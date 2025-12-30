La cerámica de Castellón prepara un evento que compense el final de Cevisama

La desaparición de la feria Cevisama como evento independiente para difundir el papel de la cerámica española ha sido uno de los reveses del sector azulejero en este año. Para tratar de compensar esta pérdida, la patronal que concentra a los fabricantes, Ascer, ha dado a conocer su propuesta alternativa, que con el título de Time of Spain, "concentrará entre los meses de febrero y marzo distintas acciones de promoción, tanto sectoriales como particulares de empresas, bajo un mismo marco común". Fechas que coinciden con las de la celebración de Cevisama.

Además de una campaña de promoción y la presencia de una web específica, en este calendario se incluirán dos acciones habituales en la desaparecida feria: la conferencia de prensa internacional de Ascer, en la que se exponen los principales números de la industria en el año anterior; y la entrega de los premios Cerámica de arquitectura e interiorismo.

Acciones promocionales y misiones internacionales

Dentro de "Time of Spain" se organizarán también varias misiones inversas, con el apoyo de distintas instituciones: una misión de prensa internacional, en colaboración con ICEX; y dos misiones de distribuidores, una procedente de Estados Unidos (última semana de febrero) y otra del Reino Unido (primera semana de marzo) apoyadas por IVACE.

El objetivo de "Time of Spain" es consolidar en las agendas de distribuidores, prescriptores y medios de comunicación las fechas de referencia para conocer las novedades de la cerámica española.

Nuevo escenario para el sector cerámico

En cuanto al futuro, se concibe esta iniciativa como "un marco flexible, que en próximos años podrá integrar certámenes feriales sectoriales, así como convivir con acciones promocionales en los showrooms y sedes de las empresas", apuntan. Con ello aspiran a reforzar "una estrategia promocional coordinada y adaptada a las nuevas dinámicas del mercado".

Cevisama seguirá estando presente en Feria Valencia, bajo la marca de 360 by Cevisama, que se celebrará de forma conjunta con la feria del mueble. Una fecha que prácticamente coincide con la cita de Cersaie en Bolonia, y que constituye uno de los principales escaparates del azulejo español ante el mundo.

Iniciativas paralelas y citas consolidadas

Otros actores del clúster cerámico, como la maquinaria, se quedan fuera de esta nueva etapa, por lo que plantearon la idea de crear alguna iniciativa paralela. Finalmente, han decidido potenciar las visitas al exterior para fomentar su internacionalización.

Por otra parte, cada dos años se celebra el congreso Qualicer. Una cita que se mantendrá pese al fin de Cevisama como evento autónomo, pero que está marcado por las discrepancias existentes entre la Cámara de Comercio y el Colegio de Ingenieros. Por el momento, cada entidad hará un congreso de forma independiente. Los últimos en posicionarse ante la suspensión de la feria nacional de cerámica son los organizadores de los premios Alfa de Oro, que se entregarán en Castellón y se desligarán de Cevisama, como había sido habitual en las últimas décadas. En 2026 se hará la 50ª edición de estos galardones.