El Consell apoyará el nuevo evento de la cerámica de Castellón para compensar el fin de Cevisama

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado este miércoles que el sector cerámico de Castellón contará con el respaldo de la Generalitat en su nueva iniciativa promocional Time of Spain anunciada la semana pasada, que llega meses después de la decisión de no celebrar la feria Cevisama de forma independiente e integrarla junto a los certámenes Hábitat, Espacio Cocina y Textilhogar a partir del próximo septiembre.

Así lo ha trasladado el jefe del Consell en rueda de prensa en el Ayuntamiento de València junto a la alcaldesa, Mª José Catalá, preguntados por la iniciativa Time of Spain y por si se pueden "desplazar a Castellón" actividades del sector cerámico que antes se realizaban en Feria Valencia con Cevisama.

Entre febrero y marzo

En concreto, el objetivo de la patronal cerámica Ascer con Time of Spain es consolidar en las agendas de distribuidores, prescriptores y medios de comunicación las fechas de referencia para conocer las novedades de la cerámica española, entre los meses de febrero y marzo. Se concibe como un marco flexible que en próximos años podrá integrar certámenes feriales sectoriales, así como convivir con otras acciones promocionales desarrolladas en los showrooms y sedes de las empresas.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, este miércoles en València. / MEDITERRÁNEO

Llorca ha garantizado que "si quiere recuperar la feria", el sector contará con el respaldo de la Generalitat, como "no puede ser de otra forma". A su vez, el president ha contrapuesto esta postura con la del Gobierno y su "poco interés" hacia la cerámica castellonenese.

"Buscaremos la mejor opción para que el sector pueda realizar la feria que ellos consideren", ha aseverado el jefe del Consell, quien ya en la entrevista concedida a Mediterráneo, Levante e Información, los tres diarios de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, señaló que "ha faltado un poco de acuerdo entre el propio sector, si mantenerla o no". "Me gusta la idea de que esté y que se mantenga, pero no voy a tomar una decisión unilateral, sino todo lo contrario", valoró Llorca, abogando por el "consenso".