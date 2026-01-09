Tres grandes de la cerámica de Castellón se unen para mejorar la eficiencia energética del sector

El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) es uno de los principales agentes de la innovación dentro de esta industria. La institución tiene abiertos varios frentes relacionados con la mejora de los procesos industriales, para luego transferir estos conocimientos a las empresas y aportar nuevos elementos de competitividad.

En estos tiempos se han logrado avances como el estudio sobre la viabilidad técnica del uso de hidrógeno en procesos de elaboración de esmaltes, o el aprovechamiento de materiales para reducir la huella de residuos. Este tipo de actuaciones son un reflejo del esfuerzo que se mantiene desde el clúster castellonense para avanzar en los condicionantes de

Colaboración con grandes empresas del sector

Uno de los proyectos más recientes tiene que ver con la eficiencia energética de los hornos, y cuenta con la colaboración de tres grandes del sector en Castellón. Porcelanosa Grupo, Grespania y grupo STN han colaborado con el ITC para crear y probar un nuevo sistema de filtrado en hornos, de tal manera que se depuren las partículas que se desprenden del proceso industrial.

El proyecto tiene por nombre Ceramix Aira, y se ha realizado con el respaldo del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (Ivace+i) y la Unión Europea, en el marco del programa Feder Comunitat Valenciana para el periodo 2021-2027.

Avances ambientales y energéticos

Desde el ITC señalan que de esta manera han logrado abordar, "de manera eficiente, uno de los grandes retos ambientales a los que se enfrenta el sector, como es la eliminación de material particulado en emisiones procedentes de procesos a altas temperaturas y la habilitación de opciones de recuperación energética".

Gracias a Ceramix Aira se aporta "una solución industrial eficaz que beneficiará a las empresas intensivas en el uso de energía que la incorporen, como son las empresas del sector cerámico, en donde ha sido fundamental la colaboración de las propias empresas, que han podido aportar su experiencia y necesidades a la hora de la validación de los resultados del proyecto".

Innovación en sistemas de filtrado

El sistema plantea la sustitución de los actuales filtros de mangas textiles para la captación y depuración de partículas por otros filtros de materiales cerámicos que pueden realizar ese filtrado a temperaturas mayores, permitiendo el posterior aprovechamiento del calor disponible y optimizando la eficiencia energética.

"Los beneficios de este sistema son potentes: además de mejorar la calidad ambiental del proceso industrial, permite abordar una recuperación energética, recirculando el calor residual procedente de los procesos intensivos en el uso de energía. Se trata de un sistema que conjuga tecnología, sostenibilidad y aumento de competitividad para las empresas que lo incorporen, fomentando una industria más limpia y saludable", concluyen desde el ITC.

Interés institucional por el proyecto

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana, Marián Cano, ya se interesó por este proyecto, con una visita realizada el pasado mes de marzo a Porcelanosa, donde conoció en una de sus plantas las características y los progresos desarrollados en el proyecto.