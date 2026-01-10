La Diputación de Castellón también se une al evento alternativo a la feria cerámica Cevisama

La Diputación de Castellón también formará parte de Time of Spain, el evento que prepara la patronal cerámica Ascer para compensar parte del vacío que deja el fin de la feria Cevisama como principal escaparate del sector. Si el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, anunció que dará apoyo a esta cita, ahora es la administración provincial la que se adhiere.

Fuentes de la Diputación señalan a Mediterráneo que dará "respaldo al sector cerámico de Castellón en su nueva iniciativa promocional", y que en estos momentos "desde el área de Promoción Cerámica se está en contacto continuo con representantes del sector así como con Ascer para analizar cuáles son las acciones y sinergias en las que colaborar", tanto en este Time of Spain "como en el resto de actividades y proyectos que tienen a la cerámica de la provincia como protagonista".

Nuevo escenario tras Cevisama

El pasado verano se dio a conocer la desaparición de Cevisama como feria independiente, y esta marca pasaría a formar parte de las actividades de la feria del mueble y el hogar, Hábitat, que tiene lugar cada mes de septiembre.

Buena parte de las empresas ya realizaban sus acciones promocionales en los expositores de sus propias fábricas, pero hay una serie de actos cuya continuidad estaba por definir, como la rueda de prensa internacional de Ascer y la entrega de los premios de arquitectura e interiorismo, que ahora formarán parte de Time of Spain. Una marca a la que podrían unirse las actividades que desarrollaba la Diputación en Cevisama, como la presentación de los proyectos ganadores en los premios CRU. Una apuesta cuyo presupuesto supera el millón de euros.

Apoyo institucional y reivindicación sectorial

Desde la administración presidida por Marta Barrachina se han destacado "los convenios que se han suscrito por primera vez con las patronales cerámicas Ascer, Anffecc y Asebec". En concreto, el gobierno provincial ha destinado a través de estos convenios ayudas por un importe de más de 300.000 euros a la promoción del sector. De paso, reclama que el Gobierno central se una a las reivindicaciones de la industria ante Bruselas. "Desde el Gobierno Provincial se insiste en que es fundamental que el Gobierno de España atienda a esta industria estratégica y que se ponga al lado del sector con hechos y apoye una flexibilización en los objetivos sostenibles para la industria cerámica que plantea Bruselas, con una adecuación progresiva", recalcan.