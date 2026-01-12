Acuerdo Mercosur: Latinoamérica es una oportunidad para la maquinaria cerámica de Castellón

Se suele explicar que el aleteo de una mariposa puede acabar provocando un huracán, a modo de ilustración de la teoría del caos. Si esto se aplica a la economía doméstica, se puede concluir que cualquier declaración de Donald Trump acaba teniendo efecto en Castellón. El ejemplo más reciente es el visto bueno de la Unión Europea al acuerdo con Mercosur. Un proyecto que llevaba más de dos décadas en tramitación, y que no avanzaba ante las reticencias de pesos pesados del club comunitario, como Francia. Italia ha pasado de estar en contra a estar a favor, lo que ha decantado la balanza.

Estados Unidos, tras intervenir Venezuela, acaba de dejar claras sus intenciones de aislar a Europa en el mapa global, y la respuesta del viejo continente ha sido poner el broche a este pacto comercial. Algo que en Castellón perjudicará al campo, ante el temor de que nuestros mercados sean invadidos por la fruta y la verdura procedente de este eje económico, compuesto por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Unas importaciones libres de aranceles, que serán una dura competencia para unos productores, como los de la naranja castellonense, que tienen en los países de la Unión Europea el principal destino de sus exportaciones.

Impacto desigual

El sector agroalimentario será el más perjudicado por este acuerdo, pero hay otros ámbitos que podrían beneficiarse. Eso sí, con la debida cautela y a la espera de conocer la letra pequeña y las repercusiones en el resto de esta zona del planeta. La industria verá reducidos sus gravámenes a las exportaciones, y es precisamente el área de Latinoamérica la que está en el punto de mira de las empresas de la maquinaria cerámica de la provincia.

El presidente de la asociación de compañías dedicadas a este segmento (Asebec), José Miquel, explica que el impacto concreto de Mercosur es aún incierto. "Es muy pronto para conocer los detalles y ver tendencias, pero hay que tener en cuenta que Latinoamérica es la parte del exterior en la que más trabajamos, además de países como Marruecos o Turquía", menciona.

Mercados

Si bien las firmas de Asebec tienen más relación con naciones que no forman parte del Mercosur, como México o Colombia, "estamos intentando ver otros países", por lo que la reducción de los aranceles para la llegada de productos industriales y maquinaria podría ser un aliciente de cara a la internacionalización de estas firmas. "Nosotros aportamos nuestro saber hacer en reposiciones de materiales y mantenimiento, y ojalá en el futuro podamos tener la capacidad de instalar plantas completas", expone José Miquel.

En estos momentos, Italia es el país que suele marcar la pauta en este ámbito, con la amenaza de Asia, que comienza a implantarse en otras partes del mundo con unidades de producción.

Riesgos para la cerámica

Los cuatro países de Mercosur suponen un mercado de 295 millones de personas, de los que más de 200 pertenecen a Brasil. Castellón es la décima área española que más vende a este país, con los esmaltes cerámicos como principal producto elaborado en la provincia, con el 30% del total. Entre enero y octubre, las ventas de esmaltes y fritas alcanzaron los 22,5 millones de euros. En cambio, las ventas de cerámica son más escasas, ya que esos mercados se abastecen con sus plantas propias.

La patronal cerámica Ascer cree que el pacto de Mercosur puede dar más problemas que ventajas. La alianza "puede ser un arma de doble filo, que suponga la entrada de productos de fuera de la Unión Europea, que van a competir con los europeos en una clara ventaja competitiva al no tener costes medioambientales, costes laborales mucho más bajos, condiciones fiscales más ventajosas y apoyos de sus gobiernos". Así lo explicaron desde la organización meses atrás. También apuntan a que estos mercados piden producto de valor añadido bajo.