Cambios en la azulejera APE Grupo: nuevo director general y planes de desarrollo

APE Grupo ha introducido un destacado cambio en su organigrama con el nombramiento de David López como nuevo director general de la compañía cerámica, en el marco de "una reorganización de su estructura directiva orientada a reforzar la gestión y afrontar una nueva etapa de desarrollo estratégico".

Con este cambio, José Miguel Pellicer mantiene su cargo como CEO de APE Grupo, mientras que David López asume la dirección general, en "un modelo que combina continuidad en el liderazgo y refuerzo operativo para abordar los retos actuales y futuros del grupo", expresan desde la firma castellonense.

Trayectoria interna y perfil técnico

David López forma parte de APE Grupo desde 2006, año en el que se incorporó como responsable del centro logístico de la empresa. Desde entonces, ha desarrollado una sólida trayectoria interna que le ha llevado a asumir la dirección de Logística, Compras y Calidad, "áreas desde las que ha adquirido una visión global del funcionamiento industrial y organizativo de la compañía".

Ingeniero Químico por la Universitat Jaume I de Castellón, López cuenta además con formación internacional en la University of Salford (Manchester, Reino Unido) en ámbitos como energías renovables, tratamientos de agua, gas natural y sistemas de producción, así como experiencia previa en investigación y desarrollo cerámico. Desde APE Grupo enfatizan que "su perfil técnico, unido a una amplia experiencia en gestión industrial y operativa, le sitúa como una figura estratégica para la nueva etapa que inicia el grupo".

Nueva etapa y estrategia de crecimiento

El nombramiento se produce en un contexto en el que APE Grupo ha mantenido resultados positivos y sin pérdidas en los últimos ejercicios, si bien la compañía ha registrado una evolución estable de su facturación, lo que ha llevado a la propiedad a impulsar cambios orientados a reactivar el crecimiento y reforzar su posicionamiento a medio y largo plazo.

En este sentido, la nueva etapa "viene marcada por la puesta en marcha de nuevos retos estratégicos y una inversión relevante, entre los que destaca el ambicioso proyecto de desarrollo de la marca IlBagno, concebido como una palanca clave para la evolución futura del grupo".