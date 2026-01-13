La cerámica de Castellón consolida su agenda de promoción en ferias y reorganiza su calendario nacional

La cerámica de Castellón exporta más del 70% de lo que fabrica. Una relación con los mercados exteriores que tiene su reflejo en la asistencia a diferentes ferias y actividades promocionales en el exterior. Todo ello con la finalidad de mostrar las novedades de producto y poner en valor las ventajas competitivas respecto a otros países que también compiten en el entorno global.

En 2026, el calendario de eventos comienza esta misma semana. Del 15 al 19 de enero tiene lugar, en París, Maison & Objet. "Una de las ferias internacionales más importantes de mobiliario, decoración y accesorios del hogar", señala el Instituto para el Comercio Exterior de España (ICEX), que coordina la presencia del azulejo nacional junto a la asociación de fabricantes Ascer. "Tile of Spain estará presente con un estand informativo donde habrá un área de exposición de producto", añaden.

Londres y París abren el calendario

Una agenda que seguirá la primera semana de febrero, con un espacio dedicado a la cerámica española en la Surface Design Show de Londres. Un punto de encuentro que se dirige de manera especial a arquitectos e interioristas, y con un estand propio de la industria española. Por parte de ICEX se destaca como detalle a tener en cuenta que la gran mayoría de los visitantes, "alrededor del 82%, tiene capacidad de compra dentro de su organización".

La última edición contó con la asistencia de unos 6.000 arquitectos y diseñadores, la mayoría de ellos procedentes de Londres y su zona de influencia.

Estados Unidos, principal mercado exterior

La siguiente parada se centra en el principal mercado de exportación para las empresas cerámicas de Castellón. Las Vegas será el marco del certamen Coverings, del 30 de marzo al 2 de abril. Es el acontecimiento más importante del sector en este continente, lo que explica la amplia presencia de compañías de la provincia.

Si el año pasado estuvo marcado por las negociaciones de los aranceles del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la edición de 2026 será un termómetro fiable de unas ventas "que han aumentado un 23% desde 2019", apuntan desde el instituto de comercio exterior. Las empresas contarán con un pabellón propio, que el pasado año estuvo conformado por cerca de 80 firmas.

Italia, epicentro europeo del diseño

La otra gran feria a la que acuden las firmas castellonenses es Cersaie, en Bolonia. En esta ocasión se desarrollará del 22 al 26 de septiembre, con la presencia de la mayoría de empresas del sector, que no solo se darán a conocer ante los contratistas locales, sino también entre los visitantes internacionales.

No es la única fecha marcada en este país. Milán celebra del 20 al 30 de abril el Fuorisalone. En el marco de la campaña de promoción del azulejo español de ICEX y Ascer, habrá una instalación de cerámica en la muestra de diseño y hábitat.

Seminarios y nuevos mercados

El esfuerzo para ampliar los mercados del Tile of Spain se complementa con una serie de seminarios, cuya celebración está prevista en el mes de noviembre. Habrá uno en Alemania, al ser uno de los países que más cerámica compra a España.

Otro será en Canadá, cuya actividad comercial se ha incrementado en los últimos tiempos a raíz del aumento de ventas en los Estados Unidos. La oferta se completa con Australia, a través de una jornada técnica de contract en Sidney, mientras que la cuarta parada prevista será en Almaty (Kazajstán). Además, habrá guías y directorios actualizados, enfocados en estos mercados principales.

Cambios internos tras Cevisama

La consolidación del calendario internacional de eventos promocionales de la cerámica española contrasta con los cambios a nivel interno. La desaparición de Cevisama como feria independiente, reconvertida en 360 como una parte del certamen Hábitat de València, implica modificaciones relevantes.

Uno de los cambios más destacados es la convocatoria de los premios Alfa de Oro, que cada año organiza la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio para reconocer la innovación en esta industria. Hasta ahora, estos galardones formaban parte esencial de Cevisama, y para optar a ellos era necesario ser empresa expositora.

Castellón gana protagonismo

La 50ª edición, que será este 2026, tendrá a Castellón como sede, y se celebrará en septiembre. "La primera entrega de esta etapa será en la capital de la provincia, y se baraja la posibilidad de que en los próximos años se celebre en otras localidades importantes para esta industria", mencionó la secretaria general de esta entidad, Jadra Mosa.

Entrega de los premios Alfa de Oro, en la edición anterior. / Mediterráneo

Un protagonismo castellonense que también se traducirá en el papel del Museu del Taulell Manolo Safont, en Onda, que ganará peso en el evento.

Además, Ascer prepara la programación de Time of Spain, que concentrará algunas de las actividades hasta ahora ligadas a Cevisama, como la rueda de prensa internacional de Ascer y la entrega de los Premios Cerámica de arquitectura e interiorismo. Esta nueva iniciativa será a finales de febrero y cuenta con el respaldo de la Diputación y de la Generalitat, que barajan realizar eventos propios bajo este paraguas.