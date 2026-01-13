Una empresa puntera de la cerámica de Castellón anuncia cambios en su estructura

Nuevo movimiento en la industria cerámica de Castellón. Con el inicio de este año, uno de los principales grupos del sector ha dado a conocer una serie de cambios, con la intención de "integrar, coordinar y optimizar la gestión de todas sus empresas y participaciones". Un anuncio que se ha producido a raíz de la publicación de estas novedades en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme).

La compañía es Argenta, que ha constituido una nueva sociedad matriz, que con la denominación de Argenta Grupo Empresarial, S.L. "da un paso estratégico orientado a centralizar la administración, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer el gobierno corporativo de la organización".

Nueva sociedad matriz

Según menciona la empresa, la nueva sociedad "actuará como órgano rector y de dirección", asumiendo la supervisión de las diferentes compañías del grupo. Estas son Argenta Cerámica, S.L., Cifre Cerámica, S.L., Zenon Bathroom & SPC Surfaces, S.L.U., Azuvi Ceramics, S.L.U., Oker Tiles, S.L. y Mercury Cerámica, S.L.. Esta última empresa fue incorporada al grupo tras su adquisición en 2025.

Instalaciones de Argenta. / Mediterráneo

La operación se ha llevado a cabo mediante una ampliación de capital, "manteniendo intactos los porcentajes de participación de los socios actuales y garantizando la continuidad en la gestión de todas las compañías integradas", añaden. Esta reorganización "refuerza también la solidez y estabilidad de las relaciones comerciales con clientes, distribuidores y proveedores", apuntan.

Estrategia y dimensión del grupo

El cambio no supondrá modificaciones en la estructura de marcas del grupo constituido, que aspira a "potenciar la excelencia operativa, mejorar la coordinación entre marcas y consolidar su posición como referente del sector cerámico", preservando la identidad y el posicionamiento de cada una de sus enseñas.

La suma de estas marcas supone una parte relevante del sector cerámico de Castellón. "La cifra de negocio agregada del holding supera los 400 millones de euros, situando al grupo entre los líderes de la industria", aportan desde Argenta.