¿Cuándo se firma el nuevo convenio de la cerámica? Ya hay respuesta

El pasado 9 de diciembre, la mesa de negociación del nuevo convenio colectivo de la industria cerámica en la Comunitat Valenciana alcanzó un principio de acuerdo. Tras la ratificación por parte de los sindicatos UGT y CCOO y la patronal Ascer, esta misma semana se procederá al acto de firma del pacto.

La fecha elegida será el viernes 16, en la sede de la asociación de fabricantes. A diferencia de los convenios anteriores, en esta ocasión se ha logrado un consenso de larga duración, hasta el final de 2028.

Subidas salariales hasta 2028

Los casi 20.000 empleados del sector contarán en este 2026 con una mejora de salarios del 3%. El mismo porcentaje será para 2027, mientras que el último año de vigencia del convenio habrá un incremento del 2,5%. En los tres casos hay una cláusula de revisión, de hasta el 1% adicional para cada anualidad, en el caso de que la inflación sea superior.

Además, los representantes de los empleados lograron una reducción de la jornada laboral anual. En 2026 se pasa de 1.768 a 1.760 horas, y en 2028 será de 1.752.

Entrada en vigor del convenio

El convenio entrará oficialmente en vigor cuando se publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Otros avances son la inclusión de un protocolo de fenómenos meteorológicos adversos, un apartado que ha cobrado importancia debido a los efectos de la dana de Valencia y las complicaciones derivadas del cambio climático.

Además, se hará una comisión de estudio para revisar los turnos de trabajo.