El Gobierno se compromete a ayudar a la cerámica ante Europa

La industria cerámica de Castellón, representada por la patronal Ascer, ha puesto de manifiesto en las últimas semanas su preocupación por el cambio de normativa europea en materia de emisiones. Habrá una drástica reducción de asignaciones gratuitas de CO2 para la industria del continente, lo que puede suponer para el conjunto del sector un sobrecoste de entre 109 y 163 millones de euros.

En medio de este clima, dirigentes de Ascer han sido recibidos por el nuevo secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga. Según han afirmado desde el ministerio, el sector "ha compartido las necesidades de esta industria estratégica en una provincia como Castellón", debido a la "dificultad estructural para llevar a cabo un proceso de descarbonización de la industria cerámica por falta de madurez tecnológica".

Reunión con Industria y respaldo en Europa

Además, en la comunicación de Industria se apunta que el secretario de Estado "se ha comprometido a acompañar en Europa al sector para defender cuestiones relacionadas con su competitividad", aunque sin especificar en qué aspectos concretos se dará este respaldo. El presidente de Ascer, Ismael García Peris, expuso en el balance anual de la entidad que todos los gobiernos nacionales "tienen la obligación de ayudar a sus industrias".

Una frase dicha en referencia a la necesidad de hacer ver a los dirigentes europeos la problemática de este sector, y las consecuencias que tendría la desaparición de empresas por el aumento de los costes y la ventaja competitiva que tienen sus competidores extraeuropeos.

Perte y ayudas por emisiones

Por otro lado, en el encuentro con García Brustenga se habló de la nueva fase de adhesión al Perte de descarbonización industrial. Una medida que hasta ahora ha tenido escaso eco en la cerámica, al no contarse con una tecnología lo bastante avanzada para emprender actuaciones de este tipo a gran escala.

Desde el ministerio se señaló que este plan "da unos plazos más competitivos, algo que también puede permitir un mayor ajuste a la maduración de la tecnología del sector cerámico actual y futura". El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 2 de febrero y finalizará el 13 de febrero.

En el encuentro se trató además la nueva convocatoria de ayudas para compensar las emisiones de CO2 por primera vez. Una medida que supone "un esfuerzo inversor relevante por parte del Gobierno de España", destacan desde el Ministerio, que el pasado año pasó de 300 a 600 millones de euros.