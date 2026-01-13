Porcelanosa deja huella en Estados Unidos con sus fachadas ventiladas

La presencia de revestimientos de cerámica en el exterior de edificios no solo aporta nuevas posibilidades estéticas. Las fachadas ventiladas son cada vez más habituales en construcciones emblemáticas, al tiempo que otorgan mejores condiciones de confort térmico, aislamiento y seguridad.

En Castellón es cada vez más habitual encontrarse con construcciones de este tipo. Se puede comprobar en el campus de la UJI, pero también en bloques de viviendas de reciente construcción. Una expansión que no solo se da en las zonas productoras de cerámica, sino que se extiende a otras partes del mundo.

Arquitectura responsable y eficiencia energética

Porcelanosa Grupo cuenta con varios ejemplos de esta técnica en los Estados Unidos. Son edificaciones recientes, que muestran con claridad sus posibilidades técnicas y estéticas. "La fachada ventilada se ha consolidado como un elemento clave en la arquitectura responsable, capaz de responder a los retos actuales de eficiencia energética, confort y sostenibilidad sin renunciar a la expresión estética", indica la firma de Vila-real.

Desde envolventes de casas modernas hasta grandes desarrollos residenciales, esta solución técnica redefine el papel de la envolvente arquitectónica, según destacan desde la compañía.

Ejemplos en Nueva York y Nueva Jersey

Uno de los casos se localiza en un conjunto de apartamentos de Nueva York, en los Estados Unidos. Con el nombre de Neptune, consta de tres torres residenciales, en las que la fachada ventilada da paso a ventanas y balcones. La superficie cerámica exterior alcanza los 140.000 metros cuadrados, instalados mediante el sistema de una de las marcas del grupo, Butech, "lo que garantiza una solución eficiente, continua y de identidad unitaria".

Otros ejemplos son el Royal Blue, de la ciudad de Mineola, en el condado de Nueva York. En esta ocasión se ha optado por un mecanismo de anclaje oculto, que "genera una composición precisa y contemporánea, donde los juegos de ángulos en los dinteles refuerzan la expresividad arquitectónica del conjunto", con piezas de dos colores que asemejan a la piedra.

Nuevos proyectos y materiales avanzados

Hay más ejemplos en Nueva Jersey, así como en una vivienda unifamiliar de Old Westbury. Son edificaciones ejecutadas entre los años 2024 y 2025, y que se han convertido en fuente de inspiración para nuevos proyectos. Además, estos cerramientos pueden incluir otros materiales de Porcelanosa, como el Krion.

El uso de estos materiales avanzados "hace posible la mejora del rendimiento térmico de una fachada, reduciendo en un 80% la incidencia de la radiación solar en el cerramiento", remarcan desde la empresa. Una característica que contribuye "de forma decisiva a la sostenibilidad del edificio", al convertir la fachada en "una piel inteligente".