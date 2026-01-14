Porcelanosa amplía su apuesta por el gran formato: podrán duplicar su capacidad

La industria cerámica de Castellón ha adoptado en los últimos años la producción del gran formato. Los avances técnicos del sector han permitido elaborar piezas de tamaños inimaginables hace tan solo unos años, que aportan además un mayor valor añadido.

Una de las compañías que ha apostado por esta tendencia es Porcelanosa, que en 2023 estrenó su planta 4, especializada en este segmento. Ahora, el grupo de Vila-real informa de que las instalaciones dedicadas al porcelánico de gran formato se amplían. "Con esta intervención se ha incorporado a las instalaciones existentes una nueva línea completa de fabricación, compuesta por una prensa, una línea de esmaltado y un horno de última generación, con las mismas prestaciones tecnológicas que los equipos instalados en la inauguración de la nave industrial hace tres años", explican..

Interior de la planta de gran formato de Porcelanosa /

Ampliación de la capacidad productiva

Esto les permitirá duplicar su capacidad actual, de modo que podrán lograr una producción anual de hasta 2,4 millones de metros cuadrados. En la actualidad, la fabricación era de 1,3 millones.

Porcelanosa detalla que esta nueva inversión "aporta una mayor versatilidad industrial. La suma de tres líneas de prensa y esmaltado junto con dos hornos permite adaptar la producción a cualquier tipo de proyecto, respondiendo con agilidad a las tendencias actuales del mercado y a las necesidades específicas de cada cliente". Añaden que se trata de un "sistema de trabajo modular que hace posible trabajar con distintos formatos y espesores, y garantizando la calidad y los plazos de entrega".

Mejora de equipamientos industriales

También hay novedades en otros equipamientos, como los dedicados a la recepción y gestión de materias primas. "A los 24 silos instalados en 2023, se han sumado 16 adicionales, alcanzando un total de 40 silos. Este incremento supone una mayor optimización del proceso y refuerza el alto grado de automatización del complejo industrial", detallan.

El duplicado abarca a las máquinas de pulido y rectificado y otros mecanismos esenciales para el correcto funcionamiento de la planta. Unos elementos que se han incorporado en 12.000 metros cuadrados, correspondientes a la nave colindante del centro logístico 2. Con estas novedades, se alcanza una superficie de 48.000 metros cuadrados dedicados al gran formato.

Nuevos formatos y reducción de plazos

Con estas novedades se amplían las posibilidades técnicas del material, con la fabricación de dos nuevos formatos: piezas de un espesor de tres milímetros, que se podrán destinar al revestimiento de mobiliario, y pavimentos de 160x160 centímetros.

Las innovaciones servirán para acortar los tiempos de entrega. "Al duplicar la capacidad operativa, se reducirá de forma notable la respuesta ante cualquier pedido, un factor clave en un mercado cada vez más exigente y orientado a proyectos con necesidades específicas y un alto nivel de personalización", apuntan desde Porcelanosa Grupo.

Inversión y sostenibilidad

La nueva maquinaria mantiene las mismas características tecnológicas que la implantada en la fase inicial del proyecto, que es una de las más avanzadas del mundo en este campo, y que integra los sistemas más punteros en diseño 3D.

Esta inversión ha supuesto la incorporación de 50 nuevos trabajadores. A nivel medioambiental, se cuenta con 4.500 paneles solares en la cubierta de la nave, instalados en 2023, y se mejora la eficiencia de los hornos y la reutilización del agua y del material procedente de mermas.