El PP anuncia una ofensiva ante Bruselas y Madrid para defender a la cerámica de Castellón

El sector cerámico de Castellón advierte desde hace un mes de los tiempos difíciles que vienen para sus industrias si se aplican las nuevas medidas de la Unión Europea en materia de sostenibilidad. El fuerte recorte en las asignaciones gratuitas de emisiones de CO2 supondrá un enorme sobrecoste para las fábricas, que podría ser de hasta 160 millones de euros anuales.

Desde ese momento, la patronal Ascer ha mantenido diferentes encuentros para tratar esta preocupación. Si los directivos de la entidad fueron recibidos el martes por el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, para recabar el apoyo del Gobierno ante las medidas de Bruselas, el miércoles se ha expuesto la situación a diferentes cargos del Partido Popular.

Impacto económico y empleo

El secretario autonómico de Industria, Felipe Carrasco, introdujo que tanto las actuaciones de Europa como los cambios en los derechos de retribución en las plantas de cogeneración cerámica "supondrán un recorte de 200 millones de euros en esta industria, y es muy importante que todos sigamos apoyando a la cerámica de Castellón, que genera 21.000 puestos de trabajo directos y cerca de 90.000 indirectos, factura 5.000 millones de euros, de los que 4.000 se exportan".

En lo referente a los derechos de emisión, la eurodiputada del PP, Susana Solís, afirmó que se va a trabajar "conjuntamente en el Partido Popular Europeo y la formación a nivel nacional para que se tenga en cuenta la singularidad del sector cerámico en Castellón, que es un sector pujante, estratégico y que tiene que seguir siéndolo".

Emisiones y flexibilidad normativa

El objetivo es conseguir que la Comisión Europea "tenga en cuenta esta singularidad y que se calcule la flexibilidad que tendríamos que dar en esa reducción de las emisiones gratuitas", añadió.

Una flexibilidad que el sector azulejero, a nivel europeo, reclama al haber aplicado todos los métodos de reducción de emisiones disponibles hasta el momento. La electrificación o el uso de hidrógeno verde como sustituto del gas natural todavía están en proceso de investigación, por lo que no hay equipamientos adaptados de manera masiva y los costes de fabricación se disparan, lo que supondría una gran pérdida de competitividad y ventas.

Cogeneración y crítica al Gobierno

A nivel interno, una de las grandes preocupaciones es la cogeneración. El portavoz de Energía del PP en el Congreso, Juan Diego Requena, acusó al Gobierno de "ataque ideológico a esta manera de producir energía como hace la cerámica". Criticó que la esperada subasta para renovar instalaciones sigue sin fecha, mientras que el hachazo a las retribuciones "se traduce en Castellón en unos 28 millones de euros, es un golpe directo a la rentabilidad de las plantas".

Recordó que el PP introdujo "una enmienda en la ley de emisiones de CO2", para que las plantas que estaban a punto de agotar su vida útil pudieran seguir recibiendo retribuciones. "Lo que hizo el Gobierno fue retirar la ley en el último momento, simplemente porque no es capaz de legislar, pero tampoco es capaz de dejar que los demás legislen".

Además, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha indicado que la manera de calcular el pago a la generación eléctrica, y que perjudica a la cogeneración, debe revisarse. "La CNMC le ha dicho que la propuesta de recortes es una chapuza", expuso Requena. "Desde el Congreso vamos a poner los medios necesarios para que el Ministerio para la Transición Ecológica retroceda", concluyó. Castellón concentra el 50% de las plantas de cogeneración de toda la Comunitat, debido al impulso del azulejo.

Ronda de contactos y precedente europeo

Por parte de Ascer mencionaron que este encuentro "es uno más de los que se mantienen en estas semanas; seguimos con nuestra ronda de contactos a todos los niveles para exponer la problemática y sumar apoyos". En el caso de Europa, se busca algo parecido a lo que logró el sector del automóvil: lograr un cambio en las normativas, para que sean realistas ante unos avances tecnológicos todavía por madurar.