El parlamento europeo recibe nuevas peticiones a favor de la cerámica de Castellón
PSOE y Compromís presentan iniciativas sobre las necesidades del sector
Las eurodiputadas socialistas Leire Pajín y Sandra Gómez han pedido a la Comisión Europea que "proteja a la industria cerámica europea", en una pregunta escrita dirigida a los dirigentes comunitarios. Las dos representantes de la Comunitat Valenciana en la cámara comunitaria critican que la actualización de las asignaciones gratuitas de CO2, "con reducciones del 50% o muy cercanas, es especialmente ambiciosa para sectores como la cerámica", han señalado.
Tal y como ya han reclamado desde Ascer e instituciones políticas, en la pregunta se expone que sectores como la cerámica "no tienen alternativas tecnológicas reales, ni existen redes ni infraestructuras eléctricas en las regiones en las que se concentran que permitan su electrificación", poniendo como ejemplo a Castellón. Por eso advierten de que retirar la asignación gratuita "condena la competitividad de estos sectores y les retira cualquier incentivo para permanecer en Europa".
Advertencia sobre las emisiones
Por otra parte, el eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, mantendrá este jueves una reunión con el negociador del acuerdo comercial entre la Unión Europea e India. El objetivo es trasladar las demandas de la industria cerámica y frenar situaciones de competencia desleal que amenazan al sector en Castellón. Marzà advierte del riesgo que corre la cerámica "si no se garantizan condiciones de competencia justa en materia ambiental, laboral y energética".
Marzà reclama que las baldosas cerámicas "queden expresamente fuera del acuerdo comercial, como medida de protección para una industria que es clave para la economía valenciana y europea". Por último, reclama que si Europa "exige descarbonización, derechos laborales y altos estándares ambientales a su industria, esos mismos criterios deben aplicarse a las importaciones. De lo contrario, el acuerdo abriría la puerta a una competencia claramente desleal".
