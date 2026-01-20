El consumo de gas para la cerámica vuelve a crecer en 2025

Dentro de unas semanas se conocerá el balance final de producción cerámica en 2025. Un indicador que ha sufrido variaciones a lo largo del año, debido a la incertidumbre causada por los aranceles con Estados Unidos y el débil ritmo de ventas en algunos de los principales mercados, como Francia o Alemania.

Mientras tanto, el dato de consumo de gas en el segmento de la construcción anticipa que el resultado será positivo por segundo año consecutivo. Desde el propio sector azulejero se recuerda que el uso de esta fuente energética está copado casi en su totalidad por la cerámica, por lo que se considera que esta cifra es fiable para conocer la evolución de sus fábricas.

Consumo de gas como indicador

El gestor del sistema gasista español, Enagás, ya ha expuesto los resultados del cierre del pasado año, y muestran que en el conjunto de 2025 ha habido un incremento del 1,5%. Desde la agrupación de fabricantes, Ascer, ya anticiparon que el aumento sería del 0% al 3%, por lo que el dato de consumo de gas se encuentra en la mitad de esta horquilla.

Por el momento, la producción de enero a noviembre de 2025 fue del 3,2% interanual. De no haber un descalabro en diciembre, todo parece indicar que se mantendrá el crecimiento en el cómputo anual. La incógnita pendiente es saber si se mejorará el ritmo o habrá una desaceleración. Al cierre de 2024, el consumo de gas creció un 4,4%, mientras que la producción se quedó en el 1,2%.

Visión de los grandes consumidores

GasIndustrial es una entidad que agrupa a grandes consumidores industriales de gas en el conjunto del país. Su presidenta, Verónica Rivière, afirmó recientemente que el consumo de esta fuente "es un termómetro de la salud económica" de un país, y su diagnóstico general es que "sigue marcando fiebre. Una parte relevante de la demanda gasintensiva se ha perdido y no ha vuelto".

En el caso de la cerámica, la producción tocó techo en 2021, con 587 millones de metros cuadrados fabricados, mientras que el dato de 2024 se quedó en 400 millones. La mejora de 2025 no recupera el ritmo conseguido en el comienzo de la década.

Precios y competitividad

Rivière, en la valoración hecha de los diez años de existencia de GasIndustrial, mencionó que en los últimos meses "los precios del gas han mostrado episodios de relativa estabilidad", entre los 30 y los 35 euros por megavatio hora. Muy lejos de los 300 euros a los que llegó a cotizarse en los peores momentos de la crisis energética.

Pero la presidenta de esta asociación advierte al mismo tiempo de que la "brecha con nuestros principales competidores sigue siendo relevante y persistente". No solo respecto a Estados Unidos o Asia, sino también con otros países europeos, cuya regulación de costes de gas favorece a la competitividad.

Sectores con mayor consumo

La construcción es uno de los sectores que más ha mejorado su demanda gasista en 2025, tras el textil y los servicios. De hecho, el resto de grupos acabó el año con retrocesos.

Además, el segmento en el que se encuentra la cerámica es de los que más consumo acapara, con 19,9 teravatios hora en el conjunto del ejercicio. Solo le superan el refino (32,9) y la química (20,9).