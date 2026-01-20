El ITC no logra avances en el desbloqueo por el congreso Qualicer

El sector azulejero de Castellón no solo ha perdido la celebración de la feria Cevisama como evento independiente. También pende de un hilo el congreso dedicado a la calidad cerámica. O los congresos. La falta de entendimiento entre las dos entidades que han colaborado en su organización, el Colegio de Ingenieros y la Cámara de Comercio, ha supuesto que cada una de ellas haya anunciado la celebración de encuentros por separado.

La semana pasada, el consejo rector del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) se posicionó ante este conflicto. Reclama que vuelva a haber una única cita internacional, que mantenga a Castellón como referencia en innovación. Incluso se ofrecía "a acompañar el proceso de reconstrucción".

Falta de avances

Han pasado unos días desde este movimiento, pero no se han logrado avances significativos, al menos hasta el momento. Desde la Cámara de Comercio no se posicionan a este respecto, mientras que por parte de los ingenieros se mantienen en sus posiciones.

"No podemos ser más generosos de lo que ya hemos sido históricamente", detallaron desde este colectivo profesional, que mantiene que la propiedad de la marca Qualicer es exclusivamente suya. También hacen referencia a la vertiente económica. "Pedimos recuperar el reparto de funciones como existía hasta el año 2012, de modo que tengamos participación en los ingresos", añadieron.

Posturas enfrentadas

Desde el colegio profesional reconocen que las dos partes en esta guerra reciben de forma periódica mensajes por parte de las instituciones para que haya un acuerdo final. Es el caso de la Generalitat, que está representada en el consejo rector del ITC. Pero opinan que quien debe ceder en sus pretensiones es la Cámara de Comercio.

La presidenta de esta institución, María Dolores Guillamón, ya expuso en el balance del pasado año que las cuentas del congreso no deberían ser un problema. "La Generalitat estaba dispuesta" a hacer una aportación para evitar el déficit de las últimas ediciones, comentó en ese momento.

Dos citas en el calendario

Los ingenieros siguen adelante con la celebración de Qualicer para este junio, mientras la Cámara expuso que su foro especializado sería en septiembre, independientemente de la denominación que tenga. Dos fechas que, en realidad, restarían potencia al sector.