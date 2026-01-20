Perspectivas de la cerámica en Alemania: aires de mejora en el sector de la construcción

Alemania, junto con Francia, es la locomotora económica de la Unión Europea. Una posición que en los últimos años se ha visto opacada por un frenazo, debido a las consecuencias de la guerra en Ucrania y la inestabilidad política interna. Esta coyuntura afecta directamente a la cerámica de Castellón, que desde 2022 no para de perder facturación con el mercado germánico. De enero a octubre, las ventas alcanzaron 105,16 millones de euros, un 4,4% menos que el año anterior.

Impacto en la cerámica

El sector de la construcción alemán sigue mostrando fragilidad, aunque la patronal del sector en ese país valora que, tras varios años de contracción, "se apunta a una fase de estabilización y ligero crecimiento en 2026". Detallan que la debilidad en el segmento residencial todavía se refleja en niveles contenidos de producción y finalización de obras.

Sin embargo, "se observa un claro repunte, con un incremento hasta octubre de 2025 del 11,2%". La oficina comercial de España en Düsseldorf ha puesto sobre la mesa estos datos, a la espera de que "estas expectativas se trasladen a una mayor demanda de materiales". Algo que también dependerá de las medidas de impulso del gobierno alemán.