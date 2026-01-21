La venta de cerámica de Castellón a Estados Unidos resiste pese a los aranceles de Trump

La cerámica de Castellón es uno de los sectores productivos españoles que más contribuyen a equilibrar la balanza comercial nacional, como se encargan de recordar los empresarios de la provincia. Unas tres cuartas partes de lo que fabrican se destinan al mercado internacional, por lo que las fluctuaciones en el mapa geopolítico afectan a la actividad de esta industria. Unos vaivenes que todavía son más importantes en el caso del principal cliente del Tile of Spain, Estados Unidos.

El año anterior estuvo marcado por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, con la imposición de aranceles como principal arma comercial contra el resto del mundo. A falta de conocer los resultados en el mes de diciembre, los números de los primeros once meses de 2025 han sido positivos: se ha vendido por 436,4 millones de euros al mercado estadounidense, lo que supone una mejora del 2,5% respecto al mismo tramo de 2024. De esta manera, se mantiene como el principal cliente del sector, una posición que ocupa desde 2020. El dato de diciembre, que se conocerá en unas semanas, será determinante para la valoración anual. A menos que haya un fuerte retroceso, se espera que el resultado sea positivo, o con una pérdida escasa.

Evolución del mercado estadounidense

Desde el verano, cuando entró en vigor el arancel del 15% acordado entre la Unión Europea y el Gobierno estadounidense, se ha detectado una desaceleración. De hecho, en noviembre hubo envíos por 32,92 millones de euros, una contracción del 12,45% respecto al mismo periodo del año anterior. Un dato anómalo que tiene que ver con el efecto rebote, tras el fuerte crecimiento de los primeros meses. En este intervalo, cuando se anunciaron los aranceles sin entrar todavía en vigor, hubo un acopio de materiales por parte de compradores de los Estados Unidos. El primer trimestre culminó con un repunte de ventas del 26%.

En cuanto al conjunto de exportaciones, en noviembre se ha dado un aumento del 4%, y en el acumulado anual se coloca con un avance del 0,67%. Francia sigue como el segundo comprador, pero con una bajada del 6% de enero a noviembre. Una caída que se ha estabilizado en los últimos meses. Reino Unido, el tercer cliente, consolida su mejora, con una subida del 3,5%.

Comportamiento del sector agroalimentario

En lo referente a las exportaciones agroalimentarias desde Castellón, la venta de frutas ha caído un 3,8% en noviembre, con 120,80 millones de euros. Un descenso moderado, que se explica por la baja producción de la variedad estrella del cítrico provincial, la clemenules. Factor que se une a la gran cantidad de fruta procedente de Sudáfrica en los primeros compases de otoño, lo que supuso un tapón para la venta de la fruta de Castellón en Europa, además de una merma en los precios. En el acumulado anual, la fruta vende casi 900 millones de euros, un 5,72% más, gracias en parte al buen resultado de la fase final de la anterior campaña citrícola.

La suma de todos los sectores exportados desde la provincia en noviembre arroja un montante de 740,04 millones de euros, un 0,5% menos que en 2024. El conjunto de los primeros 11 meses retrocede un 1,55%.