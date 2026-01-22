Otra amenaza para la cerámica de Castellón: ¿Cómo puede afectar un pacto comercial entre la UE y la India?

Hace apenas un año del regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Un tiempo más que suficiente para poner patas arriba el mapa global. El dirigente norteamericano realiza declaraciones cada vez más encendidas contra la Unión Europea, y la respuesta de los Veintisiete es reforzar alianzas comerciales con otras partes del mundo. Una opción lógica, pero con efectos adversos para la economía de Castellón.

El primer ejemplo fue el acuerdo del Mercosur, firmado el pasado fin de semana. Las organizaciones agrarias han visto este pacto como una declaración de guerra, al considerar que los productos agrícolas de esta parte del planeta inundarán los mercados europeos. Esto supondría que los citricultores de Castellón tendrían una dura competencia ante sus principales clientes.

Nuevo frente comercial

Cuando todavía no se ha digerido este asunto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció en el Foro Económico de Davos, en Suiza, que se han logrado grandes avances para un tratado comercial con la India. De esta manera, los productos del club comunitario podrían tener facilidades para vender en el país más poblado del planeta, con 1.450 millones de personas. "Algunos lo llaman la madre de todos los acuerdos: uno que crearía un mercado de 2.000 millones de personas, que representaría casi una cuarta parte del PIB mundial y que, de forma crucial, otorgaría a Europa una ventaja de primer movimiento con una de las economías de mayor crecimiento y dinamismo del mundo", resumió en declaraciones recogidas por Efe. Pero es precisamente este país una de las principales amenazas para la cerámica española y europea.

En los últimos años, las azulejeras indias han entrado con fuerza en países como Estados Unidos, gracias a sus bajos costes laborales y la ausencia de normativas de sostenibilidad como las que impone la UE. En marzo de 2024, este periódico publicó que el producto indio se vende hasta tres veces más barato que el español en EEUU. Es una cuestión de costes, pero también hay sospechas de ayudas directas de las autoridades indias.

Riesgo para la cerámica

Una competencia desleal que tuvo respuesta por parte de la propia Comisión Europea, que hace apenas tres años anunció la imposición de aranceles contra las importaciones indias y turcas. Ahora podría haber un giro de los acontecimientos que perjudique a la principal industria de Castellón.

Una preocupación que lleva tiempo en la agenda política. El eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, ya advirtió en mayo de este riesgo, aunque en aquel momento se veía poco probable la llegada de un acuerdo comercial. Ahora cambian las necesidades. Hace unos pocos días, el político castellonense mantenía una reunión con el negociador de este pacto económico "con el fin de trasladar las demandas de la industria cerámica y frenar situaciones de competencia desleal que amenazan al sector en Castellón". Entre los argumentos expuestos, recordó que si Europa "exige descarbonización, derechos laborales y elevados estándares ambientales a su industria, esos mismos criterios deben aplicarse a las importaciones".

Decisiones inminentes

La entrada de productos europeos en la India implica una reciprocidad, aunque se contemplan excepciones. La propia presidenta de la Comisión Europea expuso que no se incluiría la agricultura. El problema es que no se sabe si habrá otras excepciones, como la cerámica.

Una decisión que debe tomarse de manera inminente. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, dijo el miércoles en Nueva Delhi que el acuerdo podría quedar concluido "en pocos días". De hecho, el 27 de enero hay programada una cumbre oficial entre la India y la Unión Europea.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y su homólogo indio, en Nueva Delhi. / Europa Press

Incertidumbre política

La premura europea para tratar de contrarrestar los golpes de Trump tiene contrapartidas. La lucha que llevan a cabo desde hace años los agricultores de Francia o España ha supuesto un freno para la ratificación del tratado.

El Parlamento comunitario ha decidido paralizarlo y mandarlo a la justicia europea. Algo parecido podría ocurrir con este pacto con la India. Es una de las esperanzas a las que puede aferrarse el azulejo de Castellón.