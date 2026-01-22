Esperanza en una azulejera de Castellón en concurso de acreedores: propuesta de compra y quedarse con los trabajadores

La industria cerámica de Castellón encadena situaciones complicadas en los últimos años. Comenzó con la pandemia y siguió con el aumento de costes del combustible, el transporte para la exportación por vía marítima, el descenso de la demanda en mercados europeos o los aranceles de Estados Unidos.

Casi todas las firmas del sector han sufrido los efectos de esta incertidumbre, aunque en diferente grado. Algunas de ellas, especialmente las más grandes, disponen de más recursos para resistir las turbulencias, pero otras han tenido que tomar decisiones drásticas, en forma de cierres de unidades productivas o procedimientos concursales al no poder cumplir con todos los compromisos de pago.

Concurso en l'Alcora

Uno de estos ejemplos está localizado en l'Alcora. La empresa Mayolica Azulejos entró en concurso a comienzos del mes de diciembre. Es una compañía especializada en la fabricación de pequeño formato, que ofrece diferentes soluciones de revestimientos. Una situación siempre complicada, pero que ahora atisba una esperanza.

Exterior de la empresa Mayolica Azulejos. / R. D. A.

El juzgado de lo Mercantil de Castellón ha dado a conocer que la firma ha recibido una oferta de compra. Una propuesta que se cuantifica en 3,23 millones de euros, que no solo contempla el traspaso de la unidad productiva, sino que también ofrece quedarse con los trabajadores.

Oferta de inversión extranjera

El ofertante es una sociedad llamada Consortium Team. Según ha podido saber Mediterráneo, se trata de un grupo suizo dedicado al "asesoramiento estratégico y comercial en materia de decoración, concepción, equipamiento, diseño, renovación y todas las operaciones de compraventa en Suiza y en el extranjero". La propuesta de compra se puede interpretar como una oportunidad de inversión en el sector azulejero castellonense.

La oferta se ha presentado directamente a la compañía concursada, y ahora son las diferentes partes implicadas en este procedimiento las que tienen un plazo de hasta 15 días hábiles para mostrar su punto de vista. Además de la decisión del juzgado, también se deberá contar con el planteamiento del administrador concursal, que es el abogado castellonense Federico Castellano, y de representantes de trabajadores y acreedores.

Plazos y posibles escenarios

Asimismo, el edicto judicial expone que hasta finales de este mes de enero, "podrán presentarse ofertas que mejoren la realizada, poniéndose en contacto con el administrador concursal".

Tener una operación de compra es un paso positivo. Más en este caso, que propone la subrogación de la plantilla. Pero ahora se tiene que ver si el ofrecimiento económico se considera suficiente, y si hay acuerdo entre las partes afectadas. De no recibir propuestas, una de las posibilidades es el cierre de la empresa y su liquidación. Algo que en este momento no se contempla. De hecho, Mayolica Azulejos mantiene su actividad a pesar de estar en concurso.