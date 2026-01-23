El evento que sustituye a Cevisama ya reúne a más de 50 empresas y da a conocer las primeras actividades

Este invierno no habrá feria Cevisama. La progresiva disminución de empresas participantes en las últimas ediciones llevó a una solución drástica: la supresión de esta cita en el calendario de Feria Valencia y su realojo dentro del salón Hábitat. Una propuesta que tiene como principal inconveniente la práctica coincidencia de fechas con la feria de Bolonia, Cersaie.

Con la intención de paliar la pérdida de la feria, en diciembre se anunció un nuevo evento liderado por la asociación de fabricantes de cerámica, Ascer. Con el título de Time of Spain, sus pretensiones iniciales pasan por desarrollar "distintas acciones de promoción, tanto sectoriales como particulares de empresas, bajo un mismo marco común". Y hacerlo, precisamente, en fechas muy parecidas a las de las últimas convocatorias de Cevisama, a finales de febrero.

Primeras adhesiones del sector

La iniciativa ya ha obtenido una primera respuesta por parte de las compañías del sector. La web creada para esta ocasión ya muestra información sobre las empresas adheridas, "más de 50 en total", refleja esta página.

En el apartado de cada firma participante se muestra información relacionada con las iniciativas promocionales en cada una de las empresas, que van desde jornadas de puertas abiertas, visitas personalizadas a las fábricas o la exhibición de novedades en sus propios expositores.

Actos centrales de 'Time of Spain'

No es este el único eje de Time of Spain. La programación incluye actos que formaban parte de la agenda de Cevisama, como la rueda de prensa internacional de Ascer y la entrega de los Premios Cerámica de arquitectura e interiorismo. Estas dos citas están marcadas para el martes, 24 de febrero. Además, al día siguiente se hará una sesión para dar a conocer las principales tendencias cerámicas para el presente año.

La información de la web todavía está por completarse, por lo que es posible que haya más azulejeras que muestren su información. En las últimas semanas han mostrado su respaldo la Generalitat valenciana, el Ayuntamiento de Castelló y la Diputación de Castellón.

Apoyo institucional y nuevos formatos

Está por conocerse el grado de implicación concreto de cada institución, y si esto supondrá la celebración de actividades que enriquezcan esta primera edición. Solo la Diputación tenía en Cevisama una amplia agenda de eventos, en los que se mostraban las iniciativas de promoción cerámica impulsadas por la administración provincial.

Este no es el único cambio relacionado con el fin de Cevisama como feria independiente. La Asociación Española de Cerámica y Vidrio anunció su desvinculación de la feria, con un nuevo planteamiento de los premios Alfa de Oro.

Nuevos premios Alfa de Oro

Una cita que se desarrollará en el mes de septiembre, en la que podrán participar todas las empresas del sector que lo deseen —hasta ahora se limitaba a las participantes en el evento ferial— y que tendrá a Castellón como principal protagonista.