El recelo de la cerámica ante el futuro acuerdo comercial India-Europa: así se valora desde Castellón

La Unión Europea quiere recuperar poder internacional ante Estados Unidos y China mediante la firma de tratados comerciales con otras partes del mundo. Después del pacto con los países del Mercosur —pendiente de resolución tras la negativa de la mayoría del Parlamento Europeo— ahora se plantea cerrar un acuerdo con la India. Algo que preocupa en Castellón.

Esto supone abrir los productos europeos al país más poblado del planeta. Pero también recibir las materias Made in India. Algo que puede afectar a la cerámica, que ya en los últimos tiempos ha sufrido la competencia de las azulejeras del gigante asiático. Por eso, desde Castellón se reclaman medidas para evitar un efecto letal para sus fabricantes.

Reclamaciones

Desde la patronal azulejera, Ascer, opinan que este acuerdo de libre comercio "no puede poner en riesgo a sectores estratégicos como el cerámico". Reclaman que se preserven las medidas antidumping y que se actúe "con plena reciprocidad en reglas y estándares en ámbitos social, laboral, medioambiental y climático, para evitar distorsiones en un sector ya expuesto a una fuerte competencia internacional".

Una preocupación que es compartida por otros sectores, como el aluminio y el acero. Las agrupaciones europeas de estas industrias, incluida la cerámica, señalan que la India "se beneficia del acceso económico a abundantes recursos, el apoyo estatal y las estrategias orientadas a la exportación", algo que refuerza su capacidad, "con el riesgo de que el exceso de producción se redirija al extranjero, incluyendo Europa".

Advertencias políticas

Otra aportación es la del eurodiputado de Compromís, el castellonense Vicent Marzà, que en las últimas semanas ha mantenido un encuentro con el negociador de la UE para este acuerdo con India. Advierte de que el texto definitivo "aún se está negociando". Expone que este acuerdo se establece "entre mercados muy diferentes, y por eso hemos trasladado con claridad que hay que recoger las preocupaciones de sectores estratégicos, como la cerámica, el acero o el aluminio, que reclaman competir en igualdad de condiciones".

Sobre qué sectores tendrán mecanismos de protección ante la India, "no hay certezas absolutas, pero hay noticias preocupantes si no se introducen salvaguardias claras". Entre sus reclamaciones está "la importancia de aplicar de forma estricta el mecanismo que grava las emisiones de las industrias como si se fabricaran en la Unión Europea". Lo que justifica "porque no tiene sentido exigir esfuerzos a nuestra industria mientras se importan productos fabricados con estándares más bajos".

El eurodiputado menciona que la agricultura queda fuera de la libertad comercial, "aunque seguimos sin tener respuesta a nuestra demanda de exigir nuestros mismos estándares de seguridad alimentaria". Además, no descarta que se produzca un rechazo de la cámara como el que se ha producido con el pacto de Mercosur.