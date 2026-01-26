Los técnicos de la cerámica piden "realismo" ante la encrucijada energética de la Unión Europea

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones de las asociaciones empresariales del sector cerámico en lo referente a las últimas propuestas anunciadas por las administraciones públicas en materia de energía. Por un lado, el nuevo ajuste en los derechos gratuitos de emisión de CO2 para el periodo 2026-2030 por parte de la Comisión Europea y, por otra parte, el recorte a las retribuciones de las plantas de cogeneración españolas.

El presidente de ATC, Juan José Montoro, ha defendido el máximo respaldo de ATC al discurso de las patronales cerámicas sobre los riesgos que representan estas propuestas, de aprobarse finalmente este año, y, por ende, la necesidad de frenar o modificar estas regulaciones. "Los profesionales cerámicos también están comprometidos con avanzar en la descarbonización del sector, pero se necesitan plazos realistas y un acompañamiento sólido por parte de las administraciones", ha defendido Montoro, reiterando el posicionamiento de ATC contrario a la aprobación de estas medidas que, de prosperar tal y como están planteadas, dejarían un impacto millonario en el sector, según las asociaciones empresariales.

Compromiso con la descarbonización

Montoro ha recordado que ATC ha impulsado diferentes jornadas relacionadas con la descarbonización y el estudio de fuentes energéticas alternativas al gas e incluso en su Congreso Internacional del Técnico Cerámico, celebrado el pasado noviembre, dedicó un bloque temático a la energía. No obstante, el presidente de ATC insiste en que "no se pueden aprobar medidas que vayan en contra de las posibilidades reales de descarbonización que tiene en este momento la industria, porque de la cerámica dependen más de 70.000 familias en la Comunitat Valenciana y es un pilar económico clave en la provincia de Castellón".

"Penalizar la actividad del sector con propuestas así solo traerá consecuencias negativas. Es importante que las administraciones comprendan la singularidad de la cerámica y conozcan sus esfuerzos en reforzar su sostenibilidad, sin fijar plazos inasumibles y poner trabas a tecnologías que han demostrado ya sobradamente ser una herramienta de eficiencia y competitividad, como es la cogeneración", ha afirmado Montoro.