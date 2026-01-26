La vicepresidenta de la Generalitat, sobre los problemas de la cerámica: "El Gobierno tiene que influir en Europa y apoyar al sector"

La organización que agrupa a los fabricantes de cerámica, Ascer, sigue con su agenda de reuniones para trasladar su preocupación por los efectos que generará en el sector el cambio en la política de emisiones de CO2. En esta ocasión han mantenido un encuentro con la vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero, con motivo de su presencia en Castelló.

La número dos del Consell expuso que la "directiva europea de emisiones les puede suponer al sector un incremento de los costes de entre 160 y 190 millones de euros, lo que le resta competitividad y lo que puede provocar un problema de empleo". Por eso, reivindican que al azulejo "se le tenga en cuenta su singularidad", para que se revisen los recortes en las asignaciones gratuitas de CO2, que se trasladarán a las cuentas de resultados de las fábricas.

Singularidad del azulejo

Camarero recordó que la cerámica de Castellón "está haciendo sus deberes, implementando todas las medidas necesarias para la cogeneración, y esa lucha por estar adaptados a todos los requisitos medioambientales, pero tienen unos límites y tenemos que respetarlos". Por eso, afirmó que desde la Generalitat "estamos al lado del sector, al lado de los azulejeros que representan un 30% del PIB de la provincia, que es importantísimo".

Momento de la reunión. / Mediterráneo

También citó que esta industria cuenta con "un volumen de empleos elevadísimo, de 16.000 empleos si hablamos solo del azulejo, 21.000 empleos si hablamos del clúster y si hablamos de toda España son 90.000 empleos entre directos e indirectos que pueden verse seriamente perjudicados por una decisión que en la que no se ha escuchado al sector".

Apoyo institucional

Por eso, reivindicó que los dirigentes estatales "se pongan al lado de Castellón y del sector azulejero. El Gobierno de España tiene que influir en Europa, apoyando al sector, porque está apoyando no solamente a las empresas, sino sobre todo a las personas que están trabajando en ellas".

Una reivindicación que la administración autonómica "ve justa", y que en los últimos meses ha encontrado el apoyo de diferentes administraciones y formaciones políticas, como las eurodiputadas valencianas del PSOE, Sandra Gómez y Leire Pajín.

En la reunión, además de la vicepresidenta, han participado el secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ; el presidente de Ascer, Ismael García Peris; el vicepresidente y el secretario general de la entidad, Raúl Carnicer y Alberto Echavarría, además del responsable del área laboral, Germán Belbis.