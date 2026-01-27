Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Argenta explica las nuevas tendencias en diseño cerámico

Materiales que remiten a superficies naturales y colores neutros ganan presencia

La combinación de piedras y tonos claros aporta serenidad a la organización del espacio.

La combinación de piedras y tonos claros aporta serenidad a la organización del espacio. / Mediterráneo

Bartomeu Roig

Bartomeu Roig

Castellón

La evolución técnica que ha alcanzado la fabricación de cerámica y sus esmaltes permite multiplicar las posibilidades de este material de construcción a la hora de revestir cualquier estancia. Algo que se traduce en la evolución del diseño.

Argenta detalla sus últimas tendencias, en las que domina la serenidad, los tonos claros y el lenguaje de las formas minerales. "Son espacios que acompañan el ritmo vital, reducen el ruido visual, mejoran la luz y refuerzan la conexión con la naturaleza y el exterior. La cerámica, que es capaz de convertirse simultáneamente en piel, estructura y atmósfera, se consolida como uno de los materiales clave para construir esta forma de habitar más consciente", destacan en Argenta.

Diseño sereno y natural

Una de las colecciones que reflejan estas tendencias es Level. "Funciona como una base sobria y equilibrada sobre la que organizar el espacio. El acabado mate suaviza la lectura del ambiente y potencia la luz natural".

Se mantiene la dinámica de reproducir los tonos y las formas de la piedra. Ante esta demanda de los interioristas, "lo mineral se reformula desde una mirada actual y habitable, coherente con interiores que buscan serenidad antes que impacto. Vetas contenidas, líneas limpias y tonos cálidos definen esta tendencia que aporta carácter sin imponerse".

Las piezas para exteriores dan continuidad al diseño presente en los interiores.

Las piezas para exteriores dan continuidad al diseño presente en los interiores. / Mediterráneo

Interpretación del travertino

La colección Flavia "interpreta el travertino desde un enfoque preciso y sereno: vetas horizontales o verticales que ordenan la mirada, tonos arena que aportan calidez y un relieve que introduce dirección y textura".

También en el exterior lo que no cambia es la posibilidad de dar continuidad a los diseños de interior con piezas pensadas de forma específica para ser instaladas fuera. "Los materiales dejan de pertenecer a un único ámbito y pasan a ser un hilo conductor que unifica estancias, terrazas y espacios exteriores. La cerámica aporta estabilidad, resistencia y capacidad para mantener una lectura coherente en distintos contextos", concluyen.

