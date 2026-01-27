Argenta explica las nuevas tendencias en diseño cerámico

La evolución técnica que ha alcanzado la fabricación de cerámica y sus esmaltes permite multiplicar las posibilidades de este material de construcción a la hora de revestir cualquier estancia. Algo que se traduce en la evolución del diseño.

Argenta detalla sus últimas tendencias, en las que domina la serenidad, los tonos claros y el lenguaje de las formas minerales. "Son espacios que acompañan el ritmo vital, reducen el ruido visual, mejoran la luz y refuerzan la conexión con la naturaleza y el exterior. La cerámica, que es capaz de convertirse simultáneamente en piel, estructura y atmósfera, se consolida como uno de los materiales clave para construir esta forma de habitar más consciente", destacan en Argenta.

Diseño sereno y natural

Una de las colecciones que reflejan estas tendencias es Level. "Funciona como una base sobria y equilibrada sobre la que organizar el espacio. El acabado mate suaviza la lectura del ambiente y potencia la luz natural".

Se mantiene la dinámica de reproducir los tonos y las formas de la piedra. Ante esta demanda de los interioristas, "lo mineral se reformula desde una mirada actual y habitable, coherente con interiores que buscan serenidad antes que impacto. Vetas contenidas, líneas limpias y tonos cálidos definen esta tendencia que aporta carácter sin imponerse".

Las piezas para exteriores dan continuidad al diseño presente en los interiores. / Mediterráneo

Interpretación del travertino

La colección Flavia "interpreta el travertino desde un enfoque preciso y sereno: vetas horizontales o verticales que ordenan la mirada, tonos arena que aportan calidez y un relieve que introduce dirección y textura".

También en el exterior lo que no cambia es la posibilidad de dar continuidad a los diseños de interior con piezas pensadas de forma específica para ser instaladas fuera. "Los materiales dejan de pertenecer a un único ámbito y pasan a ser un hilo conductor que unifica estancias, terrazas y espacios exteriores. La cerámica aporta estabilidad, resistencia y capacidad para mantener una lectura coherente en distintos contextos", concluyen.