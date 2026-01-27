El artista Ripollés en Dubái: este es el motivo de su estancia

El artista castellonense Juan García Ripollés es sobradamente conocido en Castellón, con numerosas obras en espacios públicos y colecciones particulares. A sus 93 años mantiene intactas sus señas de identidad, como pudieron comprobar recientemente un variado grupo de personas en Dubái.

El motivo de esta presencia fue el acompañamiento en la inauguración de una tienda de la firma cerámica APE Grupo en esta zona de Oriente Medio. Ripollés realizó una obra en el transcurso de la fiesta, a la vista de todos los asistentes.

El establecimiento es "un hito que marca el inicio de un nuevo camino" para esta compañía en Oriente Medio, destacan desde APE Grupo.

Ripollés, en el transcurso de la inauguración de la tienda. / Mediterráneo

Apertura en Dubái

En este evento intervino el CEO, José Miguel Pellicer, que se dirigió a colaboradores y amigos de la empresa, junto a profesionales de la arquitectura y el diseño. Entre ellos, se contó con el embajador de España en Emiratos Árabes Unidos, Emilio Pin Godos.

Los participantes no solo se recrearon con la contemplación de los productos de APE Grupo y sus múltiples posibilidades. La fiesta fue un viaje por el arte y la cultura de España, con la interpretación de música en directo.

Presencia internacional

Esta no es la única tienda de APE Grupo en el extranjero. Además de su sede principal en Castelló, tiene un punto de venta en Italia. Allí se ofrecen los catálogos de las marcas APE, Carmen (centrada en pequeño formato y diseño clásico), Xlining (porcelánico de gran formato) o Ilbagno (soluciones para baños).

Evolución del grupo

Este estreno en Dubái coincide con novedades en el organigrama del grupo. Con la llegada del nuevo año, APE Grupo ha dado a conocer el nombramiento de David López como nuevo director general.

Con una trayectoria de dos décadas en esta compañía, su papel será el de fortalecer la actividad ante los nuevos retos, que pasan por activar el crecimiento. Un objetivo en el que tendrá un papel destacado la marca Ilbagno. Otras iniciativas recientes del grupo son la celebración de sesiones con reconocidos arquitectos o la convocatoria de un premio de arquitectura, que reconoce a proyectos nacionales e internacionales.