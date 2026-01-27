El eurodiputado de Castellón valora el acuerdo UE-India: "Agrava la competencia desleal sobre la cerámica"

El representante de Compromís en el Parlamento Europeo, el castellonense Vicent Marzà, ha hecho una valoración negativa del acuerdo comercial alcanzado entre la Comisión Europea y la India. Un pacto que supondrá la reducción de aranceles, lo que puede perjudicar a la principal actividad económica de Castellón, la cerámica. "La Comisión ha decidido, de manera consciente, no excluir a la cerámica, lo que agrava la competencia desleal que sufre el sector", afirma, para añadir que "condena" este hecho.

Añade que la información conocida hasta ahora —a falta de conocer la letra pequeña— no hace referencia a "salvaguardas claras para sectores sensibles, como la cerámica o el textil; es algo que estudiaremos con detalle, porque puede generar desequilibrios inasumibles" para estos dos puntales de la economía autonómica.

Críticas por la falta de protección

Como aspectos positivos, remarca que el acuerdo incluye compromisos por parte de la India, como la ratificación de convenios internacionales en materia de sostenibilidad y seguridad laboral. "Es relevante en un país donde cerca del 90% de los trabajadores no tienen contrato laboral", expone Marzà.

También menciona que el acuerdo incluirá la aplicación de medidas medioambientales. "Es una victoria, porque el azulejo indio tendrá que pagar un impuesto por las emisiones, que hasta ahora ponía en duda". Pese a ello, señala que "cuando dispongamos del texto definitivo lo valoraremos con todo el rigor", para asegurarse de que se resuelven las asimetrías de un país como la India, que compite "dopado con ayudas de Estado y condiciones laborales lamentables".

Rechazo del sector cerámico

El acuerdo comercial también ha sido duramente criticado por la patronal de la cerámica, Ascer, que lo califica de "desprecio total" hacia este sector estratégico europeo. De paso, recuerda que la cerámica india debe pagar aranceles para su entrada en Europa debido a las condiciones de competencia desleal que fueron constatadas hace tres años.

El pacto entre los dirigentes de la Unión Europa y la India llega después de la aprobación del acuerdo de Mercosur. Una medida controvertida, que ha supuesto su paralización al pasar por el Parlamento Europeo.