Pamesa invierte 74 millones en una plataforma energética para su proceso industrial

Pamesa Grupo Empresarial desarrolla, junto a Umbrella Global Energy, una plataforma energética con una inversión de 74 millones de euros para abastecer de forma directa y exclusiva las necesidades energéticas de la actividad industrial del grupo cerámico.

La plataforma energética Net Zero industrial convertirá el proyecto en uno de los desarrollos de referencia en soluciones energéticas híbridas aplicadas a la industria electrointensiva, según han informado en un comunicado conjunto.

Gestión inteligente

El modelo energético Net Zero está basado en la electrificación de procesos, la reducción estructural de emisiones y una gestión más eficiente e inteligente de la energía solar en el ámbito industrial, con el diseño, construcción y operación por parte de Umbrella de una plataforma compuesta por hasta 80 MWp de generación fotovoltaica y 366 MWh de almacenamiento en baterías, que se suman a los más de 20 MW de capacidad renovable ya existentes en Pamesa.

También se contempla un sistema avanzado de gestión inteligente que permitirá optimizar en tiempo real la energía generada, almacenada y utilizada en la actividad productora.

Concebido como un proyecto de largo plazo, el desarrollo permite a Pamesa Grupo Empresarial avanzar en su estrategia de descarbonización y electrificación industrial, "sentando las bases de un modelo energético escalable, replicable y resiliente, alineado con las exigencias futuras de la industria", según indican.

En palabras del presidente de Pamesa Grupo Empresarial, Fernando Roig, el proyecto es "una apuesta estratégica que aporta certidumbre operativa en un entorno industrial de alta demanda".

Ocho marcas

Pamesa Grupo Empresarial, con sede en Vila-real, es el primer productor europeo y representa un 20 % de la producción del sector en España. Comercializa sus productos cerámicos bajo ocho marcas: Pamesa, Geotiles, Ecoceramic, Prissmacer, Navarti, Tau, Ascale y Natucer.

Por su parte, Umbrella Global Energy es una plataforma energética global integrada que impulsa la transición hacia un modelo energético más inteligente y sostenible. El grupo combina generación en toda la cadena de valor de la energía.