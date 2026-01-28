El acuerdo comercial UE-India irrita a la cerámica de Castellón: la respuesta de los políticos

El anuncio de un acuerdo comercial entre la Unión Europea y la India ha generado malestar en el sector cerámico europeo. No solo el español. La información aportada por la Comisión Europea hace referencia a las mejoras introducidas para beneficiar a la automoción o la agricultura, pero no detalla nada sobre el azulejo, pese a que había reclamado cláusulas de salvaguardia.

De ahí que el secretario general de la agrupación de fabricantes españoles Ascer, Alberto Echavarría, manifestara que el pacto "puede ser muy positivo para algunos sectores, pero para nosotros es un desprecio total, porque no se está protegiendo a la industria azulejera".

Reacciones tras el acuerdo

Este movimiento de los dirigentes comunitarios se produce cuando todavía está reciente el acuerdo de Mercosur, que ha encendido los ánimos del sector agrario. Un malestar que se ha traducido en una paralización de la entrada en vigor, vía votación del Parlamento Europeo. Una votación en la que los europarlamentarios valencianos del PP y el PSOE se pusieron de lado. ¿Puede ocurrir algo parecido con la alianza entre la UE y la India?

Desde el Partido Popular de Castellón, su secretario general, Salvador Aguilella, reivindica "el trabajo que el PP ejerce en defensa del sector cerámico" con acciones "a todos los niveles para que no se vea perjudicada por el pacto comercial UE-India anunciado y exigimos al Gobierno de España que defienda y apoye de forma firme a nuestro sector".

Posiciones políticas

Aguilella añade que desde su formación impulsan "acciones junto a Ascer, europarlamentarios, diputados nacionales, autonómicos y provinciales" para "trazar la estrategia más adecuada". Unas acciones en las que incluye el nuevo marco regulatorio ambiental europeo y las penalizaciones económicas que el Gobierno de España quiere imponer a la cerámica, por el recorte de retribuciones a la cogeneración. En cuanto a las acciones concretas sobre el pacto con India, "aún no se pueden avanzar", detallaron fuentes del PP provincial.

En cuanto a los socialistas, la formación a nivel provincial se ha remitido a las valoraciones de sus representantes de la Comunitat en el Parlamento Europeo, Leire Pajín y Sandra Gómez. Se han dirigido al comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, "para trasladar la preocupación del sector de la cerámica tras el acuerdo comercial entre la Unión Europea y la India".

Postura del PSOE y Compromís

Las dos políticas han mostrado su compromiso a "trabajar codo con codo con el sector, para garantizar medidas reforzadas que tengan en cuenta sus especificidades y apoyen su competitividad industrial, sostenibilidad y empleo".

Creen que la alianza será globalmente positiva para la UE y la Comunitat Valenciana, pero lamentan "profundamente que no se hayan recogido algunas reclamaciones históricas del sector cerámico en los acuerdos comerciales, como la introducción de cuotas y salvaguardas reforzadas, y periodos de transición".

Desde el primer momento, Compromís se ha mostrado crítico con el desarrollo del acuerdo, con valoraciones negativas de su eurodiputado, Vicent Marzà. El diputado en Les Corts, Vicent Granel, cree que "generará una competencia internacional claramente desigual", debido a las diferencias ambientales y laborales entre las empresas europeas e indias.

Compromisos ambientales y laborales

Aunque el documento de la Comisión Europea establece medidas en este sentido, resultan poco precisas. "Tanto la UE como la India se comprometen a colaborar en cuestiones relacionadas con el cambio climático y la gestión sostenible de los recursos naturales y a trabajar para implementar acuerdos como el Acuerdo de París, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre", señalan. Algo más de concreción se expone en materia de derechos de los trabajadores, aunque no se detalla cómo se velará por su cumplimiento.