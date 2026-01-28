Despidos en una empresa cerámica de Castellón: 120 empleados, afectados por un ERE

Las fábricas pequeñas y medianas del sector cerámico de Castellón se encuentran en una situación delicada, como consecuencia de las diferentes crisis sufridas en los últimos años y las dificultades de financiación para poder emprender nuevos proyectos. A pesar de que el conjunto del sector cerró 2025 con una mejora en sus principales indicadores, entre ellos el empleo, hay firmas con una situación comprometida.

Ahora se produce un nuevo ejemplo, con el despido colectivo (ERE) para la mayor parte de la plantilla de una compañía de l'Alcora, Azteca Cerámica. Sus 130 empleados llevaban varios meses en paro temporal (ERTE), tras la paralización de la actividad y la posterior presentación del concurso de acreedores. De forma más reciente, se ha iniciado el proceso de liquidación.

Inicio del proceso de liquidación

La situación afecta a cuatro mercantiles: Horkios Gestión SA, Azteca Products & Services, Kerstone SLU y Kilion Internacional SLU. El grupo era propiedad de Vicente Nomdedeu, expresidente de la patronal azulejera Ascer, que este verano dimitió del cargo ante las circunstancias adversas de sus empresas.

Del equipo humano, 120 personas del grupo empresarial pierden su empleo e inmediato. El administrador concursal designado, Jesús Ramos, expone que tan solo seguirán momentáneamente "una decena de trabajadores para proceder a la liquidación". Se trata de un trago duro para los empleados, pero Ramos especifica que podrán cobrar las indemnizaciones en breve. "No es habitual en estos casos, pero la empresa dispone de capital suficiente sin tener que recurrir al Fogasa", expone. Desde Laborea Abogados, que han asesorado en este proceso en este asunto junto a los sindicatos UGT y CCOO, remarcan "el compromiso por escrito del administrador concursal" para acelerar el pago. Un acuerdo que se ha alcanzado tras varias reuniones de negociación.

Indemnizaciones y plazos

El acuerdo alcanzado con los representantes de los trabajadores se llevará al juzgado de lo Mercantil de Castellón. De inmediato se presentará la documentación del ERE al órgano judicial. El administrador menciona la previsión "del 15 de febrero para que dicte el auto de extinción de los contratos, con lo que los empleados podrán recibir el dinero una semana más tarde". Los empleados cobrarán 20 días por año trabajado, con un tope de 12 meses, y sin límite del Fogasa. Esto supondrá "un desembolso de más de tres millones de euros", avanza.

Tras el final de la relación laboral con la mayoría de los asalariados, la siguiente fase de la liquidación será obtener la mayor cantidad posible de los activos de Azteca. "El primer objetivo es traspasar la unidad productiva, y en el caso de no ser posible, se haría la venta mediante subasta por partes". Además, intentará que esta operación "no atraiga a empresas buitre", que en este tipo de procesos tratan de obtener propiedades a precios bajos. También se pondrán a la venta los estocs presentes en las instalaciones.

Acreedores y ayudas públicas

Según refleja el edicto judicial que da a conocer el proceso de liquidación, entre los acreedores de Azteca se encuentran entidades financieras, además del Ministerio de Industria y Turismo o la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana, que habían aportado ayudas públicas y créditos.