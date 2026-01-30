La cerámica de Castellón estudia transformar los lodos de la dana en materia prima para el sector

La dana de Valencia es una de las peores catástrofes naturales sufridas en España, con unas consecuencias que todavía tardarán años en repararse. Para hacerse una idea de las dimensiones de la riada, están las 800.000 toneladas de residuos y lodos que se generaron, que requieren de un tratamiento adecuado y mecanismos para reaprovecharlos.

A lo largo de los últimos meses se han emprendido diferentes proyectos para utilizar lodos en distintos usos. Es el caso del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Un movimiento en el que también participa el Instituto Tecnológico de la Cerámica (ITC), que analiza las posibilidades de usar estos materiales procedentes de la dana como materias primas para la industria azulejera.

Granulación y economía circular

Una de las líneas de investigación del ITC es la denominada Gran Sludge, que pretende utilizar técnicas de granulación con lodos en el proceso cerámico. En este proyecto se estudia la viabilidad de introducir lodos procedentes de la dana en dicho proceso mediante la técnica de granulación. "Esta técnica contribuye a la disminución del consumo de agua en el proceso de fabricación y además fomenta la economía circular al reincorporar estos residuos a la producción industrial", mencionan desde el instituto.

El pasado mes, integrantes del ITC recogieron lodos procedentes de la catástrofe de Valencia en el Instituto Mediterráneo de Estudios Ecológicos, S.A. (IMEE), con las debidas autorizaciones de la Generalitat valenciana, y con el objetivo de ocuparse de su estudio y valorización dentro de sus proyectos de investigación.

Aplicaciones en cerámica y cemento

Entre estos trabajos se encuentra el proyecto Aqua+, que estudiará "la valorización de los lodos, un reto aún sin resolver en la Comunitat Valenciana, y con ellos pretende estudiar su valorización en nuevas composiciones de baldosas cerámicas, en membranas cerámicas y en derivados del cemento".

El centro investigador destaca que los productos obtenidos en este proyecto Aqua+ "se entregarán a los municipios dañados por los efectos de la dana". Estas actuaciones cuentan con la colaboración económica de las administraciones públicas, como el Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (Ivace+i), en el marco del programa de los fondos europeos de desarrollo regional (Feder).