Indignación entre los despedidos de una azulejera de Castellón: no hay dinero para pagar las indemnizaciones

Las cifras globales del sector cerámico de Castellón hablan de una ligera recuperación en los dos últimos años, pero hay empresas que no han conseguido superar las dificultades acumuladas desde la pandemia. El ejemplo más reciente es el de Azteca, que va a liquidación. El miércoles se firmaron las condiciones del ERE para despedir a sus casi 130 trabajadores.

Hace apenas un mes, eran los empleados de la firma Codicer los que pactaban su expediente de regulación de empleo, con 75 trabajadores a la calle como paso previo al cierre de la compañía. Si en Azteca se ha alcanzado un compromiso por parte del administrador concursal, Jesús Ramos, para que las indemnizaciones pactadas se cobren pronto, los antiguos asalariados de Codicer se han llevado una desagradable noticia.

Problemas en el cobro de indemnizaciones

Según ha podido conocer Mediterráneo por parte de trabajadores afectados y de fuentes sindicales, con las cartas de despido no llegaron las cantidades económicas comprometidas por la empresa. Algo que se temían y que se ha acabado confirmando, por lo que se ha presentado la correspondiente denuncia, como paso previo a la tramitación del pago a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). El pacto era de 26 días por año trabajado, con un tope de 17 meses. Además, tampoco han cobrado las liquidaciones de los salarios de la última mensualidad. "Nos han comunicado que no tienen dinero para hacer frente al pago", expone un antiguo empleado.

Javier Ferreres, responsable de industria de UGT en Castellón, detalla que la última esperanza "es que se nombre un administrador concursal" y vea si existe alguna posibilidad de proceder al pago con los recursos existentes. Pese a esta delicada coyuntura, Ferreres menciona que, al menos, no hay nóminas atrasadas, por lo que la deuda se centra en la liquidación y la indemnización por el despido.

Impacto en las prestaciones por desempleo

Además del retraso por este dinero, empleados apuntan que no podrán cobrar los dos años de paro completos. Al haber estado en ERTE, una parte de estas prestaciones ya se ha consumido. "A mí se me acaba en febrero de 2027, y por solo el 50% del salario base", menciona uno de los afectados.