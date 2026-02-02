Compromís anuncia mociones en los ayuntamientos por el acuerdo UE-India en defensa del sector cerámico

Compromís, dentro de su apuesta por respaldar al sector cerámico de las comarcas de Castellón, uno de los principales motores económicos e industriales del territorio, ha anunciado que trasladará esta defensa a los ayuntamientos azulejeros mediante la presentación de mociones.

El diputado en Les Corts Valencianes y delegado de Industria de Compromís, Vicent Granel, ha advertido de que el sector cerámico afronta actualmente “dos riesgos mayúsculos que pueden poner en peligro la competitividad, el empleo y el futuro industrial de nuestros pueblos”, refiriténdose a los cambios en el sistema europeo de derechos de emisión (ETS) y el acuerdo comercial entre la Unión Europea y la India.

"Las consecuencias se sufren en los pueblos"

Compromís ha anunciado, por ello, que presentará dos mociones en los ayuntamientos de los municipios cerámicos, como Onda, Vila-real, l’Alcora, Betxí, Burriana o Sant Joan de Moró, entre otros, para implicar al mundo municipal en la defensa del sector. “Las decisiones se toman en Bruselas, pero las consecuencias se sufren en los pueblos. Los ayuntamientos deben alzar la voz”, ha aseverado Granel.

La coalición defiende, en lo que respecta a la transición energética, que la reducción de emisiones es imprescindible, pero alerta de que la aplicación del nuevo ETS a partir de 2026, con la reducción de los derechos de emisión gratuitos y los cambios en la cogeneración, puede suponer “un auténtico choque económico” para muchas empresas cerámicas si no va acompañada de alternativas reales y ayudas suficientes. “Sin planificación, ayudas e inversión en nuevas tecnologías, la transición ecológica puede acabar destruyendo industria y empleo en nuestros municipios”, ha señalado Granel.

Plan de transición

En este sentido, la coalición valencianista reclama un plan de transición energética y tecnológica específico para el sector cerámico, con apoyo a la implantación progresiva de hornos eléctricos y otras tecnologías de bajas emisiones, así como financiación y acceso prioritario a fondos europeos. “No pedimos privilegios, pedimos una transición justa que no condene a los pueblos industriales”, ha remarcado el diputado.

Por otro lado, Granel alerta de que el acuerdo comercial UE-India puede facilitar la entrada masiva de productos cerámicos fabricados con costes laborales, energéticos y ambientales muy inferiores a los europeos. “Es competencia desleal que pone en riesgo la cerámica, el empleo y la economía local”, ha insistido Granel. Por ello, Compromís reclama la exclusión del sector cerámico del acuerdo o, como mínimo, la incorporación de salvaguardas comerciales efectivas y estudios de impacto sectoriales antes de su ratificación