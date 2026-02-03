El evento alternativo a Cevisama ya reúne a 63 empresas de la cerámica

Febrero es un mes destacado en el calendario del sector azulejero. Es la fecha en la que se celebraba tradicionalmente la feria Cevisama. Un evento que no se repetirá en este 2026, tras la decisión de Feria Valencia de convertir esta cita en un añadido de la feria del mueble Hábitat, y desplazarla a septiembre. Un emplazamiento complicado, ya que apenas unos días antes tiene lugar Cersaie, en Bolonia.

Para cubrir parte del vacío que deja el certamen en este momento del año, la asociación de fabricantes, Ascer, ha creado la iniciativa Time of Spain, en la que se incluyen las diferentes muestras de los showrooms en las compañías azulejeras, con información sobre fechas, horarios y actividades.

Adhesión de empresas y actividades

A falta de unas semanas para su primera edición, la página web habilitada para este evento ya cuenta con la incorporación de 63 empresas. Entre ellas, firmas como Pamesa o Porcelanosa, que ya realizaban acciones de este tipo, a las que se sumarán otras compañías del sector. A esta nueva propuesta se unirán actividades habituales durante Cevisama, como la rueda de prensa internacional, la entrega de los Premios Cerámica de arquitectura, interiorismo y trabajo final de grado, o la disertación sobre las tendencias actuales.

Según detalla Ascer, dentro de Time of Spain se organizarán también varias misiones inversas, con el apoyo de distintas instituciones: una misión de prensa internacional, en colaboración con ICEX; y dos misiones de distribuidores, una procedente de Estados Unidos en la última semana de febrero, y otra del Reino Unido durante la primera semana de marzo. Las dos estarán apoyadas por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial e Innovación (Ivace+i).

Un formato flexible y apoyo institucional

La organización sectorial concibe este nuevo evento "como un marco flexible y evolutivo, que en próximos años podrá integrar certámenes feriales sectoriales, así como convivir con otras acciones promocionales desarrolladas en los showrooms y sedes de las empresas, reforzando una estrategia promocional coordinada y adaptada a las nuevas dinámicas del mercado".

Desde que se anunció, diferentes instituciones se han sumado a la idea. Además del respaldo de la Generalitat valenciana, la Diputación de Castellón indicó que durante estas fechas se realizará una promoción del Concurso Cerámico de Regeneración Urbana (CRU). Un certamen que cada año premia los mejores proyectos para mejorar diferentes espacios de los municipios de Castellón, en los que el uso del material cerámico cobra un papel destacado.

Promoción del Concurso Cerámico de Regeneración Urbana

"La acción que se está fraguando incluiría la visita a la exposición de los premiados en el Concurso Cerámico de Regeneración Urbana, en sus ocho ediciones", detallan desde la Diputación. Idea que se complementará con una muestra de 15 paneles que recogen los proyectos ganadores de las primeras siete ediciones del CRU. Además, se incluirá a los ganadores y las menciones especiales otorgadas en la octava edición del certamen, cuyos planes de ejecución ya han sido desarrollados.