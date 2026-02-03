La maquinaria cerámica prepara una jornada técnica en México

La Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria y Bienes de Equipo para la Industria Cerámica (Asebec) prepara su primera gran salida al exterior de este año para ofrecer sus productos y servicios a firmas azulejeras de diferentes partes del mundo. Con la colaboración de ICEX, Exportación e Inversiones, se realizará una jornada técnica en México, que es uno de los principales productores cerámicos del continente americano.

Las actividades se desarrollarán del 13 al 23 de abril, y el plazo para las empresas interesadas en participar está abierto hasta el 13 de febrero. Está previsto que en esta misión se hagan visitas a Querétaro, Chihuahua y Monterrey, donde se realizarán presentaciones de la tecnología española para la industria azulejera y las previsiones de futuro.

Alternativa a Cevisama

Las visitas al extranjero son la alternativa que ha trazado Asebec para compensar la pérdida de un evento como Cevisama. En un primer momento, se barajó la posibilidad de organizar un evento centrado en la tecnología que ofrece la maquinaria española, pero finalmente se descartó al considerar que no habría posibilidades de atraer a visitantes internacionales centrados en este campo.

Además de México, está contemplado que a lo largo de 2026 se haga una misión similar a Marruecos, que es otro país con una presencia creciente de compañías cerámicas, necesitadas del suministro de maquinaria puntera.

Servicios y acuerdos estratégicos

De las tres asociaciones que forman parte del clúster cerámico, Asebec es la que se ha centrado más en la prestación de servicios a clientes de la propia provincia. En los últimos años, las innovaciones creadas por empresas de la asociación, así como la necesidad de ampliar mercado ante la crisis energética de los años precedentes, han impulsado la búsqueda de nuevos clientes en el exterior.

Por otro lado, Asebec ha firmado un acuerdo con Cesce, compañía española especialista en seguros de crédito y gestión integral del riesgo comercial. El acuerdo, firmado en Valencia, establece líneas de cooperación para ofrecer a las compañías acceso preferente a servicios de Cesce destinados a la prevención de la morosidad, el apoyo financiero y la toma de decisiones basadas en análisis de riesgo. En estos momentos, Asebec cuenta con medio centenar de asociados.