Neolith ofrece sus productos en una feria de cocina y baño en Estados Unidos

La compañía Neolith prepara su participación en la feria norteamericana KBIS, especializada en las soluciones de cocina y baño. Será del 17 al 19 de febrero en Orlando (Florida), donde la firma de Almassora dará a conocer sus productos, con especial atención a las superficies aplicadas a encimeras, islas y frentes de cocina.

Entre las propuestas destaca el apartado Architectural, donde sus materiales actúan como un elemento clave tanto desde el punto de vista estético como técnico. Los asistentes al certamen podrán comprobar que las propuestas muestran una tendencia clara a los "diseños atemporales, superficies continuas y una cuidada atención al detalle, respondiendo a las exigencias de profesionales que buscan equilibrio entre diseño, durabilidad y altas prestaciones".

Diseño y alianzas estratégicas

Para ello, la empresa colabora con la firma Doca, especializada en el mobiliario de cocina de alta gama. Las dos compañías compartirán su estand en esta feria, reforzando una propuesta conjunta centrada en el diseño integral de espacios de cocina.

Michele Ballarin, nuevo responsable de Neolith en América, / Mediterráneo

La asistencia a KBIS supondrá además el estreno de Michele Ballarin como CEO de Neolith Americas, con el propósito de "liderar la próxima etapa de crecimiento de la compañía en Norteamérica y Latinoamérica". Con una sólida visión comercial y experiencia en el desarrollo de equipos de alto desempeño, Ballarin ha impulsado el fortalecimiento de relaciones con arquitectos, diseñadores y marmolistas, así como el avance de la prescripción en mercados clave.