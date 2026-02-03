Porcelanosa Grupo renueva 12.000 metros cuadrados de exposición en su Muestra Internacional

Los meses de febrero y marzo son momentos señalados para el sector cerámico de Castellón. Es la época en la que se exponen las novedades de las diferentes compañías. En este periodo destaca la Muestra Internacional de Arquitectura Global y Diseño Interior de Porcelanosa Grupo, que este año celebra su 32ª edición, y que tendrá lugar del 23 de febrero al 6 de marzo.

Uno de los grandes alicientes de esta convocatoria será la renovación de los 12.000 metros cuadrados de superficie de los showrooms, en los que se expone lo más relevante de sus siete marcas.

Renovación de los espacios expositivos

Según detallan desde el grupo de Vila-real, esta transformación es una muestra de la adaptación de sus exposiciones a las necesidades de los visitantes. "En estas más de tres décadas de organización de la Muestra Internacional de Porcelanosa, su concepto de experiencia ha ido evolucionando", mencionan. En esta ocasión presentarán "un viaje sensorial e inmersivo", con acciones "que permitirán conocer la esencia y las posibilidades técnicas y estéticas de sus materiales y productos".

Estas dos semanas suponen una oportunidad añadida de dar a conocer otros talentos del territorio. Tal y como se hizo el pasado año, se ha integrado al 100% el servicio de comidas en sus propias instalaciones, con la colaboración de restaurantes de la provincia.

Gastronomía y experiencias inmersivas

"Este año, los participantes descubrirán ocho espacios gastronómicos de diferentes estilos culinarios. Con un menú personalizado y tematizado para cada uno de los showrooms, y diseñados conjuntamente con chefs, este concepto regala una experiencia de restauración disruptiva y singular", relatan.

Otra iniciativa que tiene continuidad es la de los afterworks con los que se cierran las jornadas, "donde se une cultura, diseño, gastronomía y ocio en un ambiente distendido que fomenta la conversación y la inspiración". Los materiales de Porcelanosa revisten estos espacios de encuentro, de modo que los clientes pueden experimentar de primera mano las sensaciones que transmiten sus diseños en un contexto real.

Apertura de fábricas e innovación

Además, la compañía vuelve a abrir las puertas de sus fábricas para que todos los interesados conozcan el proceso de producción de algunos de sus productos y materiales más destacados, así como el sistema logístico de carga para la distribución de los mismos.

Estos recorridos exploran en detalle cómo la innovación, la tecnología de la maquinaria, el diseño y el compromiso con la calidad son las principales palancas que motivan la eficiencia operativa, la mejora continua y la excelencia en los productos de Porcelanosa Grupo.