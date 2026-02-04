La cerámica de Castellón se da a conocer en una feria de Londres

Una representación de las empresas azulejeras de Castellón, compuesta por 17 firmas, participa esta semana en la Surface Design Show de Londres, una de las principales ferias dedicadas a la innovación en materiales de superficie.

A través de la marca paraguas Tile of Spain, se dispone de un estand informativo, en el que se ofrece una selección de producto. Desde la patronal cerámica Ascer detallan que en este evento se presenta "una cuidada selección de piezas de alto valor añadido que reflejan tanto la excelencia en el diseño como la innovación tecnológica del sector".

Promoción ante el público prescriptor

Inciden en que el principal objetivo es mostrar a los asistentes "el potencial de la cerámica española como material versátil, contemporáneo y alineado con las nuevas tendencias". La feria está orientada al público prescriptor, entre los que destacan arquitectos e interioristas, además de diseñadores, promotores inmobiliarios y contratistas.

La acción se enmarca dentro del calendario de promoción internacional que organizan tanto Ascer como ICEX España Exportación e Inversiones, con la colaboración de la Oficina Económica y Comercial de España en Londres.

Reino Unido y próximos eventos

El Reino Unido es uno de los principales mercados de la cerámica que se elabora en Castellón. Después de unos años de ventas a la baja, en 2025 se ha detectado una ligera recuperación de las exportaciones. De enero a noviembre se ha comercializado por 195,96 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,47% respecto al mismo periodo del año anterior.

Después de la presencia en Londres, el sector celebrará la primera edición del evento Time of Spain, que se dedicará a promocionar la cerámica española. Con más de 60 firmas participantes, la actividad se centrará en las exposiciones de las fábricas, además de otros actos paralelos.