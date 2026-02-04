El Gobierno da marcha atrás y evita el 'hachazo' a la cogeneración cerámica

La energía vuelve a estar en el centro de las preocupaciones del sector cerámico de Castellón. Mientras se está a la espera de ver si Bruselas rebaja sus sobrecostes por emisiones de CO2, la industria que utiliza el método de la cogeneración ha logrado una victoria ante el Ministerio para la Transición Ecológica.

El nuevo sistema de retribuciones para esta modalidad de generación eléctrica implicaba una rebaja del 37,5% en las retribuciones. Algo que para el azulejo supondría recibir 30 millones de euros menos al año, según los cálculos hechos desde la patronal Ascer.

Condiciones más favorables

Ahora, la asociación que agrupa a las empresas cogeneradoras, Acogen, señala que el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha dado marcha atrás en sus pretensiones iniciales. El texto publicado "evita el incremento de costes de CO2 planteado a las industrias cogeneradoras el pasado noviembre, y que encendió todas las alarmas en las empresas", apuntan.

Por el momento, se hace una valoración positiva ante la decisión de "establecer con valor nulo el coste evitado asociado al ahorro de derechos de emisión". En el aire queda acometer "una modificación normativa en la fórmula de cálculo de la retribución regulada", pero Acogen confía "en que el ajuste metodológico adoptado resulte procedente, oportuno y justo".

Peso de Castellón y próxima subasta

Dentro de este triunfo queda reflejada la alegación presentada por la cogeneración recientemente, en la que advertía de un error a la hora de hacer los cálculos de retribución. Después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) avisara de que la fórmula era incorrecta, el texto del BOE muestra un recálculo.

Castellón concentra el 50% de la cogeneración en la Comunitat Valenciana, debido al peso que tiene la industria cerámica. El sistema consiste en el aprovechamiento del calor residual derivado de los procesos de fabricación, para así convertirlo en electricidad y verterlo a la red. Un mecanismo que supone una vía de competitividad gracias a estos ingresos, que ahora quedaban en entredicho.

Expectación en el sector

Acogen expone que la próxima gran novedad debe ser la esperada subasta de 1.200 megavatios de capacidad, que debe ser un incentivo para la renovación de plantas que han agotado su periodo de vida útil. Un paso que lleva cuatro años de espera. "Ya se han cumplido todas las condiciones necesarias que precisaba el Ministerio: la publicación de la orden de parámetros retributivos 2026-2031 y la aprobación de las ayudas por parte de la Comisión Europea", mencionan, por lo que se espera que la publicación de la orden de subastas sea "en las próximas semanas".

Por eso, afirman que la expectación en el sector es alta, al entrar en un nuevo ciclo de inversiones para "aumentar la eficiencia energética y acelerar la transición verde". Un panorama diferente al de los últimos años, en los que la producción energética a través de este método había caído en picado.