La cerámica de Castellón rebaja las expectativas por las retribuciones a la cogeneración

La cogeneración es una de las batallas intermitentes de la industria cerámica de Castellón contra el Gobierno. Este sistema aprovecha el calor resultante de los hornos de las fábricas para producir electricidad y verterla a la red, de modo que se generan ingresos y se contribuye a la competitividad de las empresas.

El problema surge cuando los cambios en la normativa y en el sistema de retribuciones perjudican a los productores. El capítulo más reciente fue la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, que implicaba un recorte de 30 millones de euros solo para el azulejo.

Marcha atrás parcial del Ejecutivo

Finalmente, la publicación en el BOE de la orden de los parámetros retributivos supone una marcha atrás del Ejecutivo, al dejar sin efecto algunas de las medidas contempladas que afectaban negativamente a sectores como el cerámico.

Pese a ello, desde la asociación que agrupa a los fabricantes, Ascer, rebajan las expectativas optimistas. Detallan que el "insuficiente reconocimiento de los costes de operación y de mantenimiento mantiene un impacto negativo para el sector estimado en una horquilla de entre 8 y 10 millones de euros, ya que los costes reconocidos continúan siendo claramente inferiores a los reales". No se llega a una pérdida de 30 millones, pero sí a una reducción de ingresos.

Incertidumbre regulatoria

Para Ascer, "este alivio parcial no puede interpretarse como una solución de fondo". Consideran que el mensaje que se traslada desde el Ministerio es el de una falta de apuesta clara por la cogeneración, al dejar en suspenso el reconocimiento de los costes de CO2 y mantener al sector en una situación de incertidumbre regulatoria. Esta inseguridad jurídica dificulta la planificación de inversiones y contrasta con la orientación marcada por la Comisión Europea, que sitúa a la cogeneración como una tecnología clave para la competitividad y la descarbonización industrial.

Además, existen dudas adicionales, ya que la incorporación de los costes de CO2 se resolverá en "una futura modificación de la orden, sin fijar por ahora plazos concretos", por lo que la actualización del Gobierno se limitaría a "un alivio temporal para las cogeneraciones cerámicas". Desde la asociación Acogen, confían "en que el ajuste metodológico adoptado resulte procedente, oportuno y justo".

Defensa ante Europa

Por otro lado, la secretaria autonómica de Representación ante la Unión Europea, Rut Merino, se reunió con dirigentes de Ascer dentro de la ronda de contactos para exponer las dificultades del sector ante las nuevas medidas medioambientales de Bruselas y el acuerdo de la UE con la India. "La Generalitat defenderá en Europa una aplicación del Sistema Europeo de Comercio de Emisiones que tenga en cuenta la realidad del sector cerámico", expuso la delegación.