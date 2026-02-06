Argenta Cerámica logra un reconocimiento en uno de los premios más prestigiosos de España en diseño

Los productos cerámicos de Castellón van asociados a la categoría de materiales de construcción, pero desde siempre han tenido un importante componente de diseño. Además de las propias baldosas y azulejos, las compañías del sector también son referentes creativos en aspectos como los expositores de las ferias o incluso en la edición de catálogos.

Este ha sido el caso de Argenta Cerámica, que ha sido reconocida dentro de uno de los premios más prestigiosos de España, los Anuaria. La publicación editada para la colección Eterna, presentada en la pasada edición de la feria Cersaie, ha sido incluida en la Selección Anuaria 2025, dentro de la categoría de mejor catálogo impreso.

Diseño editorial al servicio del producto

Esta obra juega un papel fundamental en la forma de presentar la colección. "El cuidado juego de encartes y papeles especiales, junto con una maquetación limpia, ordenada y clara, ofrece una experiencia de lectura cómoda y fluida. Las imágenes, seleccionadas y tratadas con especial atención, contribuyen a poner en valor la cerámica y a reforzar la percepción de calidad de cada serie", destacan desde Argenta.

Detalle del interior del catálogo. / Mediterráneo

Añaden que la colección "reúne distintas series como Flavia, Raffaello o Nesta, entre otras, todas ellas desarrolladas con la tecnología Artech, que permite potenciar la naturalidad del material y los efectos gráficos propios de cada mármol. Cada serie ha sido trabajada de manera individual, cuidando matices, texturas y detalles para ofrecer propuestas coherentes, equilibradas y con una fuerte personalidad".

Reconocimientos en el ámbito internacional

Para Argenta Cerámica, "formar parte de la Selección Anuaria 2025 supone un reconocimiento al trabajo realizado en este proyecto. La marca quiere agradecer la implicación de todos los colaboradores que han participado en su desarrollo, así como reafirmar su apuesta por la calidad, el diseño y el valor de su equipo humano, pilares fundamentales en la forma de entender y construir cada una de sus colecciones".

No es el único reconocimiento reciente de la compañía en el marco de Cersaie. En la edición de 2024 de la feria, ganaron uno de los premios al mejor estand, reforzando su posicionamiento como una de las firmas más destacadas en diseño cerámico.