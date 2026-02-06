Nace una enciclopedia dedicada a la cerámica de Castellón

El grupo Altadia, del que forman parte empresas de esmaltes cerámicos como Esmalglass o Younexa, creó en 2023 una cátedra de la Universitat Jaume I dedicada al conocimiento sobre la industria azulejera. Ahora, coincidiendo con el tercer aniversario, se ha cumplido uno de sus hitos principales, con la publicación del primer volumen de la Enciclopedia sobre Tecnología Cerámica, donde se recogen los últimos conocimientos sobre esta materia.

Este tomo, editado por Publicacions de la Universitat Jaume I, es obra de José Luis Amorós Álbaro, uno de los referentes académicos y técnicos en España en tecnología cerámica, especialmente en procesos de fabricación de cerámica blanca e industria, y de Encarna Blasco Roca, investigadora en la materia de reconocido prestigio.

Trayectoria académica y científica

Ambos han desarrollado gran parte de su trayectoria vinculada al Instituto de Tecnología Cerámica (ITC-AICE) y a la Universitat Jaume I, combinando su labor investigadora con la docencia y su aportación a la transferencia tecnológica dentro del sector azulejero.

La obra se titula Fundamentos del proceso de fabricación de materiales de cerámica blanca, y es una síntesis actualizada de las bases científicas y tecnológicas del procesado de materiales de cerámica blanca.

Un libro clave para el sector

Un texto que, además de ordenar todo el conocimiento que hay sobre la materia, es imprescindible para entender el diseño de productos, los procesos y la mejora de la calidad en el sector cerámico. La presentación oficial será el martes, 10 de febrero, en el salón de actos del ITC, acompañados de Arnaldo Moreno, director de la Cátedra Altadia del Conocimiento Cerámico y catedrático de Ingeniería Química, y David Cabedo, vicerrector de Innovación, Transferencia y Divulgación Científica de la UJI.

El libro no solo tiene valor para los técnicos en la industria cerámica, sino que aporta conocimiento al público en general. "A lo largo de la obra queda patente la base científica en la que se sustenta la industria cerámica de Castellón, su alto valor añadido, así como su contribución a la innovación y a la sostenibilidad del sector. Factores que acaban repercutiendo directamente en la competitividad de todo el territorio castellonense", destacan en Altadia.

Compromiso con la innovación y el talento

El grupo, que tiene una trayectoria de más de 50 años, pretende con iniciativas como esta impulsar la investigación y fomentar el talento de los futuros profesionales del sector a través, entre otras propuestas, de su apoyo al Máster en Tecnología Cerámica de la UJI, así como de los talleres y jornadas de divulgación en marcha. Altadia está presente en 19 países y cuenta con más de 3.500 profesionales repartidos por todo el mundo.